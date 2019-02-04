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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бензин - отдельно

Конституционный суд разъяснил порядок удержания алиментов
Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Конституционный суд РФ запретил работодателям удерживать алименты из выплат компенсационного характера. Выплаты на содержание детей с тех средств, которые сотрудник получает "в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в другую местность, с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику", признаны не соответствующими Конституции РФ.

С просьбой о проверке положений "Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей", утвержденного постановлением правительства РФ, в КС обратился Геннадий Белосков из Красноярского края. После развода он обязан выплачивать своим детям половину дохода. Однако работа необязательного папаши носит разъездной характер, и примерно половина суммы, которую Белосков получает от работодателя, - компенсация за использование личного автомобиля, то есть траты на бензин и техобслуживание.

Однако, получив требование судебных приставов, работодатель стал удерживать у Белоскова 50 процентов от всех денег, которые тот получал на руки. А с учетом того, что работник еще и задолжал детям почти 300 тысяч рублей, размер удержания дошел до 70 процентов.

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Несмотря на то что постановление правительства РФ N 841 не определяет компенсацию за использование личного автотранспорта как доход, а работодатель не удерживает из этих сумм подоходный налог, оспорить действия работодателя через суд Белоскову не удалось. Между тем суммы, которые остаются у него после всех выплат, по его словам, фактически входят в противоречие со статьей 37 Конституции РФ, гарантирующей "вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда".

Изучив обстоятельства дела, КС обосновал свое решение ранее высказанными правовыми позициями и потому вынес его без проведения публичных слушаний. Судьи не согласились с нарушением в данном случае статьи 37, зато отметили, что в случае Белоскова нарушены конституционное право частной собственности (статья 35) и принцип равенства перед законом и судом (статья 19 Конституции РФ).

Фото: Depositphotos.com
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Судьи, в частности, напомнили, что "взыскание алиментов на несовершеннолетних детей является одним из способов реализации конституционных положений о защите детства". Однако при этом федеральный законодатель обязан обеспечить соблюдение баланса интересов сторон и исключить "чрезмерное и неразумное обременение лиц, осуществляющих алиментные выплаты". Данное требование согласуется со статьей 17 Конституции РФ, в соответствии с которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Еще одно направление в поддержании баланса - соблюдение интересов работника как сотрудника, получающего вознаграждение за труд, и как собственника имущества, которое он использует в работе.

- Из буквального смысла статьи 188 ТК РФ следует, что для выполнения трудовых обязанностей может использоваться любое личное имущество работника, в том числе инструмент, личный транспорт, оборудование, другие технические средства и материалы, - указал КС. - И независимо от того, какое именно имущество используется, действуют одинаковые правила возмещения работнику расходов.

Для выполнения трудовых обязанностей может использоваться любое личное имущество работника, в том числе инструмент, личный транспорт, оборудование

На основании перечисленных доводов судебные решения в отношении Геннадия Белоскова подлежат пересмотру. При этом в постановлении КС отмечается, что хотя в российском законодательстве уже имеются правовые механизмы, препятствующие возможным злоупотреблениям плательщика алиментов в виде подмены компенсационными выплатами части заработной платы, не исключено и дальнейшее совершенствование правового регулирования, "закрепляющего ориентиры для работодателей при установлении ими разумного и адекватного размера компенсации за использование, износ (амортизацию) личного транспорта работника и сумм возмещения расходов, связанных с использованием личного транспорта". А пока федеральному законодателю предписано внести необходимые изменения в Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.

Общество Семья и дети Судебная власть Конституционный суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Разводы и алименты
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