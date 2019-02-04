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04.02.2019 17:36
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Калининградом в районной больнице закрыли родильное отделение

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининградской области город Гусев остался без родильного отделения, сообщает телеканал ОТР.

Отделение для рожениц в районной больнице пришлось закрыть, потому что оно осталось без врачей-неонатологов. В их отсутствие нельзя принимать роды: этот специалист наблюдает ребенка первые дни его жизни до выписки.

Фото: iStock
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Один врач уволился по семейным обстоятельствам, вторая ушла в декрет. По данным журналистов, всех мам с малышами из роддома уже выписали, в палатах остаются только беременные на сохранении. Их предупредили: рожать они поедут за 30 километров в Черняховск, или еще дальше - в Калининград.

Последние роды в Гусевской больнице приняли 11-го января. С тех пор поиском неонатологов занимаются и районная администрация, и региональный минздрав. Переговоры идут одновременно с двумя десятками специалистов из разных городов страны и даже ближнего зарубежья.

Врачам обещают служебное жилье, 540 тысяч рублей подъемных и зарплату 40 тысяч. Однако на срочный переезд в город Гусев пока что никто не соглашается.

- Мы бы, конечно, желали, чтобы в течение двух-трех недель человек переехал. Все, с кем мы общались, в основном все люди уже семейные, и они как раз-таки зависят от неких обстоятельств, - говорит Ольга Герцог, главный врач Гусевской центральной районной больницы.

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