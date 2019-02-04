Под сокращение пойдут два суда - в Троицко-Печорском и Удорском районах. Как заверяют чиновники, на населении подобная реорганизация никак не скажется.

Это не первое сокращение служителей Фемиды в регионе. Уже упразднен Усть-Цилемский суд. Его функции передали в Ижемский районный суд. Как официально отмечено, все это делается для совершенствования деятельности судов общей юрисдикции Республики Коми.

Что касается сокращения двух районных судов, то Троицко-Печорский передадут под юрисдикцию Сосногорского городского суда, а Удорский - Усть-Вымского районного суда.

- Сейчас в Троицко-Печорском райсуде числятся четыре судьи. Фактически работают двое. А в Удорском - трое судей. И нагрузка на них невелика, - пояснил председатель Верховного суда Республики Коми Александр Хамицевич.

По его словам, данная оптимизация никоим образом не скажется на жителях муниципальных районов. Законопроект не ограничит их права на доступ к правосудию.

Схема размещения судов останется прежней. Граждане смогут, как и раньше, обратиться в суд с учетом места фактического проживания.

В поселке Троицко-Печорск и в селе Кослан Удорского района останутся постоянные судебные присутствия.

Комментарий

В тех районах, где нагрузка на судей недостаточна, проводятся реорганизации. Недавно Госдума приняла во втором чтении закон об упразднении Борисоглебского районного суда Ярославской области. По штату в этом суде было всего два судьи. Если в среднем по области нагрузка на судью составляла 43,9 дела каждый месяц, то в Борисоглебском районном суде у человека в мантии было 24,9 дела. Теперь Борисоглебский суд вольется в Ростовский районный суд Ярославской области. На месте упраздненного суда будет сформировано постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский. "Территории Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области имеют общие (смежные) границы, - рассказывают разработчики проекта. - Расстояние между населенными пунктами город Ростов - поселок Борисоглебский составляет 21 километр, транспортное сообщение осуществляется регулярными рейсами автобусов".

Поэтому граждане, как уверяют представители судебной системы, неудобств не почувствуют ни здесь, ни в ходе реорганизаций в других регионах. Единственное: в поселках, где сокращаются суды, становится чуть меньше рабочих мест, так как должности из аппарата суда передаются в другие суды региона. Так что где-то станет больше помощников судей, секретарей и сотрудников канцелярий. Напомним также, что по закону судебные участки мировых судей создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.

Подготовил Владислав Куликов