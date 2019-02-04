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04.02.2019 23:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Судьи вышли из Коми

У судов в районах стало меньше работы
Текст: Светлана Цыганкова (Сыктывкар)
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Под сокращение пойдут два суда - в Троицко-Печорском и Удорском районах Республики Коми. Троицко-Печорский передадут под юрисдикцию Сосногорского городского суда, а Удорский - Усть-Вымского районного суда. "Сейчас в Троицко-Печорском райсуде числятся четыре судьи. Фактически работают двое. А в Удорском - трое судей. И нагрузка на них невелика", - пояснил председатель Верховного суда Республики Коми Александр Хамицевич.

Схема размещения судов останется прежней. Граждане смогут, как и раньше, обратиться в суд с учетом места фактического проживания. В поселке Троицко-Печорск и в селе Кослан Удорского района останутся постоянные судебные присутствия.

Комментарий

В тех районах, где нагрузка на судей недостаточна, проводятся реорганизации. Недавно Госдума приняла во втором чтении закон об упразднении Борисоглебского районного суда Ярославской области. По штату в этом суде было всего два судьи. Если в среднем по области нагрузка на судью составляла 43,9 дела каждый месяц, то в Борисоглебском районном суде у человека в мантии было 24,9 дела. Теперь Борисоглебский суд вольется в Ростовский районный суд Ярославской области. На месте упраздненного суда будет сформировано постоянное судебное присутствие в поселке Борисоглебский. "Территории Борисоглебского и Ростовского районов Ярославской области имеют общие (смежные) границы, - рассказывают разработчики проекта. - Расстояние между населенными пунктами город Ростов - поселок Борисоглебский составляет 21 километр, транспортное сообщение осуществляется регулярными рейсами автобусов".

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Поэтому граждане, как уверяют представители судебной системы, неудобств не почувствуют ни здесь, ни в ходе реорганизаций в других регионах. Единственное: в поселках, где сокращаются суды, становится чуть меньше рабочих мест, так как должности из аппарата суда передаются в другие суды региона. Так что где-то станет больше помощников судей, секретарей и сотрудников канцелярий. Напомним также, что по закону судебные участки мировых судей создаются из расчета численности населения на одном участке от 15 до 23 тысяч человек.

Подготовил Владислав Куликов.

Власть Работа власти Судебная система Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар
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