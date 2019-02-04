В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами

Следователи СК РФ изучают обстоятельства смертельной травмы, в результате которой в морском порту Северной столицы погиб докер. Как сообщили в Санкт-Петербургском следственном отделе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России, по факту ЧП, произошедшего 3 февраля, проводится доследственная проверка.

- По предварительным данным, при загрузке и укладке на судно металлических труб произошло скатывание нескольких из них со штабелей на рабочего, - рассказали в правоохранительных органах. - В результате мужчина 1977 года рождения был смертельно травмирован.

По информации СК, всем обстоятельствам, а также причинам и условиям, приведшим к трагедии, будет дана правовая оценка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.