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04.02.2019 20:22
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Причиной увольнения стала неудовлетворительная уборка снега и наледи в Купчино, сообщает пресс-служба Смольного.

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В воскресенье, 3 февраля, Беглов провел внеплановый объезд Купчино. На качество уборки во Фрунзенском районе в администрацию города поступило много жалоб.

Во время поездки справедливость значительного числа сигналов была подтверждена. Тротуары, подходы к магазинам и социально-значимым учреждениям оказались плохо расчищены. На арке Дома ветеранов по улице Тамбовской обнаружилась огромная сосулька. В пресс-службе Смольного отмечают, что ее длина составляла три метра.

Во Фрунзенском районе, как и во всех других районах города создан оперативный штаб, который призван координировать борьбу со снегопадами. Но в воскресный день в помещении находились только уборщица и представитель прокуратуры.

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Все эти обстоятельства, отмечают в пресс-службе Смольного, и послужили причиной тому, что 4 февраля на рабочем совещании, посвященном проблемам уборки города от снега и наледи, Валерий Сапожников был освобожден от своей должности.

Главной Фрунзенского района назначен Константин Серов, ранее длительное время занимавший пост вице-губернатора. В последние недели Константин Серов исполнял обязанности советника губернатора города.

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