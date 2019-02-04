В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку главу администрации Фрунзенского района Валерия Сапожникова. Причиной увольнения стала неудовлетворительная уборка снега и наледи в Купчино, сообщает пресс-служба Смольного.

В воскресенье, 3 февраля, Беглов провел внеплановый объезд Купчино. На качество уборки во Фрунзенском районе в администрацию города поступило много жалоб.

Во время поездки справедливость значительного числа сигналов была подтверждена. Тротуары, подходы к магазинам и социально-значимым учреждениям оказались плохо расчищены. На арке Дома ветеранов по улице Тамбовской обнаружилась огромная сосулька. В пресс-службе Смольного отмечают, что ее длина составляла три метра.

Во Фрунзенском районе, как и во всех других районах города создан оперативный штаб, который призван координировать борьбу со снегопадами. Но в воскресный день в помещении находились только уборщица и представитель прокуратуры.

Все эти обстоятельства, отмечают в пресс-службе Смольного, и послужили причиной тому, что 4 февраля на рабочем совещании, посвященном проблемам уборки города от снега и наледи, Валерий Сапожников был освобожден от своей должности.

Главной Фрунзенского района назначен Константин Серов, ранее длительное время занимавший пост вице-губернатора. В последние недели Константин Серов исполнял обязанности советника губернатора города.