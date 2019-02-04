В Петербурге подростка сбила электричка

В Петербурге недалеко от станции "Царское село" 15-летнего подростка сбила электричка.

Как сообщают в аппарате Уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге, пострадавший находится в тяжелом состоянии, у него диагностирован разрыв почки и ушибы.

По предварительным данным, подросток перебегал железнодорожные пути во время запрещающего сигнала светофора, причем, молодой человек шел не через пешеходный переход. Также отмечается, что сам подросток был в капюшоне и в наушниках.

В аппарате омбудсмена сообщают, что транспортные полицейские могут привлечь родителей школьника к административной ответственности.