В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым

В Петербурге 6 февраля в Центральном зале крематория в 13.15 пройдет церемония прощания с Анатолием Артемовым, актером Молодежного театра на Фонтанке. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Анатолий Артемов скончался накануне в возрасте 76 лет после непродолжительной болезни.

Имя Артемова хорошо известно в театральной среде. Он работал в Самаре, Перми, Омске, Воронеже, Мурманске и Новгороде. После переезда в Петербург играл на сценах ТЮЗа, БДТ, Александринского театра.

В Молодежном театре на Фонтанке Анатолий Артемов проработал более 30 лет. Зрители запомнили его яркие роли в спектаклях "Мещанин во дворянстве", "Танго", "Жаворонок", "Любовные кружева". В последние годы артист был занят в постановках "Прошлым летом в Чулимске" и "Наш городок".