В Петербурге вручили премии за лучшие публикации в журнале "Звезда"

В Санкт-Петербурге состоялась церемония вручения премий литературно-художественного журнала "Звезда" за лучшие публикации 2018 года.

Как сообщил соредактор журнала Яков Гордин, премию в номинации "проза" получил Борис Хазанов за повесть "Запах звезд" (опубликована в "Звезде" №8). Сюжет повести - из быта исправительно-трудового лагеря. Об этом писатель знает не понаслышке. Будучи студентом пятого курса филологического факультета МГУ, в 1949 году он был арестован по обвинению в антисоветской агитации и освобожден в 1955-м. "Запах звезд" не есть обвинительный документ, повесть не ставила и не ставит перед собой задачу разоблачить кого-либо или что-либо, - говорит Борис Хазанов в послесловии. - Она написана не ради того, чтобы заставить читателя задуматься, можно ли быть уверенным, что лагерь больше не возвратится. Но она притязает на то, чтобы оживить кусок жизни, о которой принято говорить - если кто вздумает напомнить, - что она была и сплыла, и которую многим хотелось бы считать более или менее случайным, преходящим эпизодом национальной истории двух последних столетий".

Премию в номинации "поэзия" вручили Давиду Раскину. Подборка его стихов опубликована в "Звезде" №1. Давид Иосифович - коренной петербуржец, доктор исторических наук. 45 лет он проработал в Российском государственном историческом архиве. "Коротко, сжато, сухо, мужественно, жестко, четко, чеканно, безутешно, сдержанно, бескомпромиссно, - так говорит об особенностях стиля Давида Раскина поэт Александр Кушнер. - Эти стихи похожи на латынь, на алгебраическую формулу, они констатируют суровый смысл земного существования так, как будто речь идет о физических законах".

Лучшим эссе признана работа литературоведа Ирины Винокуровой "Нина Берберова и третья волна эмиграции" ("Звезда" №10). Эссе фокусируется на автобиографической книге Берберовой "Курсив мой" и рассказывает о взаимоотношениях писательницы с Иосифом Бродским, Андреем Синявским, Ефимом Эткиндом, Геннадием Шмаковым, Владимиром Войновичем, Александром Солженицыным и другими литераторами.

В номинации "мемуары" победила Ирина Свердлова с главами из книги "Друзей моих прекрасные черты" ("Звезда" №4). Петербургская радио- и тележурналистка вспоминает об интересных, талантливых и легендарных личностях, с которыми ей довелось работать начиная с 1950-х годов.

Премию за самый впечатляющий дебют получила 34-летняя публицист и блогер Елизавета Александрова-Зорина за повесть "Развилка". Критики определяют жанр, в котором она пишет, как "магический реализм". А французский писатель Бернар Вербер однажды сказал о ней: "Лиза - удивительный писатель. Она создала свой оригинальный мир, что вполне в традициях русской литературы".

Кроме того, в этот раз соредакторы "Звезды" решили вручить премию в нетрадиционной для издания номинации - "публикация иностранного автора". Это эссе поляка Адама Поморского "Анна всея земли" ("Звезда" №11), посвященное Анне Ахматовой.