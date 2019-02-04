В Пскове пройдет ХХVI Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль

В Пскове 8 февраля начнется ХХVI Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль. Нынче он посвящен 220-й годовщине со дня рождения великого русского классика и Году театра.

Зрителям покажут спектакли из Москвы, Петербурга, Казани, Великих Лук, Красноярска, Нижнего Новгорода, Южно- Сахалинска и даже Бухареста. По произведениям Пушкина, а также Карамзина, Булгакова, Гоголя и современных авторов. Подготовлены три программы: "Пушкин на современной сцене", "Русская классика на современной сцене" и "Современный писатель на современной сцене". Как отметил генеральный продюсер фестиваля, художественный руководитель Псковского театра драмы Дмитрий Месхиев, "мы старались привезти разный театр для разной публики".

После торжественного открытия фестиваля - спектакль Казанского ТЮЗа "Выстрел" по одноименной повести Пушкина из цикла "Повести Белкина", постановка главного режиссера Туфана Имамутдинова, ученика Олега Кудряшова (РАТИ - ГИТИС).

9 февраля хозяева фестиваля - Псковский академический театр драмы имени А.С. Пушкина - представят премьеру камерного спектакля Елизаветы Бондарь "Гробница малыша Тутанхамона". Первая постановка в России и в Европе пьесы молодого американского драматурга Оливии Дюфо (известна и как автор сценария телесериала "Проповедник").

На Пушкинском фестивале нет жюри, награждений победителей, но есть обсуждения спектаклей с участием ведущих критиков, в этом году - из России, Эстонии, Латвии.

В программе несколько лекций. Так, 10 февраля лекция "Пушкин в зарубежных экранизациях" доцента Санкт-Петербургского Университета кино и телевидения, координатора российской секции ФИПРЕССИ Алексея Гусева. Особая гордость фестиваля - приезд известного шекспироведа, лауреата премии имени Станиславского Алексея Бартошевича и лекция "Шекспир в современном театре" 13 февраля.

16 февраля встреча с писателем Валентином Курбатовым, лауреатом премий Л.Н. Толстого, Горьковской, Новой Пушкинской, "Хранители наследия". Награжден медалью А.С. Пушкина, живет и работает в Пскове.

Вход на лекции и творческие встречи свободный, по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе театра.

Завершится фестиваль 17 февраля. Великолукский драматический театр представит спектакль по мотивам произведений А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина "Смотритель", поставил который московский режиссер Юрий Печенежский.

Справка "РГ"

Пушкинский фестиваль проходит в Пскове с 1994 года. Это единственный театральный форум, который сочетает в себе теорию и практику постижения театра Пушкина, проводит не только спектакли, но и творческие лаборатории. Традиционно в программе художественные выставки, презентации инсталляций, встречи с известными театральными деятелями, критиками, режиссерами, писателями и медиа-персонами.

На Пушкинском фестивале выступали театры России, Франции, Англии, Швейцарии, Голландии, Шотландии, Германии, Эстонии, Латвии и других стран.