На Дону восстановили энергоснабжение после "изморозевой" аварии

Энергетики восстановили подачу электричества в городе Гуково и Красносулинском районе Ростовской области после аварии на высоковольтных линиях, сообщает ТАСС.

Накануне на шахтерских территориях провода линий электропередач не выдержали тяжести изморозевых отложений. Сотрудникам ПАО "МРСК Юга" пришлось отключить свет на нескольких территориях. При этом на время ремонта большую часть домов подключили к резервным источникам.

За ночь энергетики установили анкерную железобетонную опору ВЛ-110 кВ и протянули около километра провода, провели осмотр и механическую обивку гололедных отложений на проводах. Сейчас ремонтно-профилактические работы продолжаются, но уже без отключения потребителей.