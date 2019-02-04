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04.02.2019 09:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Дону восстановили энергоснабжение после "изморозевой" аварии

Текст: Александр Гавриленко

Энергетики восстановили подачу электричества в городе Гуково и Красносулинском районе Ростовской области после аварии на высоковольтных линиях, сообщает ТАСС.

Фото: iStock
Температура опустится на 18 градусов ниже нормы

Накануне на шахтерских территориях провода линий электропередач не выдержали тяжести изморозевых отложений. Сотрудникам ПАО "МРСК Юга" пришлось отключить свет на нескольких территориях. При этом на время ремонта большую часть домов подключили к резервным источникам.

За ночь энергетики установили анкерную железобетонную опору ВЛ-110 кВ и протянули около километра провода, провели осмотр и механическую обивку гололедных отложений на проводах. Сейчас ремонтно-профилактические работы продолжаются, но уже без отключения потребителей.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область
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