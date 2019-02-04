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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Почистили у Rio

Под Геленджиком наплыв туристов к африканскому судну превратил пляж в помойку
Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Необычная достопримечательность на морском берегу близ Геленджика - севший на мель африканский теплоход Rio - до сих пор вызывает массовый интерес. Сюда специально приезжают туристы, чтобы сделать селфи. Особенно пляж оживлен в теплую погоду. В результате за два месяца вынужденной "стоянки" место вокруг сухогруза превратилось в помойку. Забившие тревогу экологи вместе с властями навели здесь порядок.
Общими усилиями удалось собрать 60 мешков отходов. И теперь берег выглядит заметно чище. Фото: Владимир Аносов Общими усилиями удалось собрать 60 мешков отходов. И теперь берег выглядит заметно чище. Фото: Владимир Аносов
Общими усилиями удалось собрать 60 мешков отходов. И теперь берег выглядит заметно чище. Фото: Владимир Аносов

Несмотря на срывающуюся морось, на пляже собрались порядка 80 человек. Добровольцы приехали из Краснодара, Геленджика, Новороссийска, Сочи. Вооружившись перчатками и мешками, активисты выдвинулись вдоль берега - пешком идти порядка 1,5 километра. Под ногами то и дело попадаются пластиковые бутылки, посуда, сморщенные сланцы с ботинками. Мусор собирали раздельно: пластик складывали в мешки, бутылочные стекла - в ящики. Кстати, самым возрастным волонтером оказалась 81-летняя жительница Геленджика. Общими усилиями удалось собрать 60 мешков отходов, а это около 20 кубометров. Администрация курортного поселка Кабардинка выделила машины, а также две моторные лодки, чтобы часть собранного мусора вывезти с берега.

Фото: iStock
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Первыми тревогу о состоянии дикого пляжа забил эколог из Армавира Олег Салех.

- Приехал сюда с семьей отметить день рождения и заодно посмотреть на корабль. И удивился общему запустению. Помимо мусора, который выносят волны, на берегу встречаешь следы кострищ. Туристы, сжигая после себя пластик и упаковку, оставляют отходы в открытом виде, а все это потом неизменно оказывается в море. Так что уборку пляжа, конечно, надо проводить регулярно, хорошо бы еще здесь поставить контейнеры, - рассказывает Олег.

Сухогруз Rioпод флагом западноафриканской Тоголезской Республики попал в сильный шторм 12 декабря в районе мыса Дооб (в четырех километрах от поселка Кабардинка). Оторвался якорь, и судно вынесло на мель. Попытка его отбуксировать окончилась безуспешно. В ближайшие недели будет решаться судьба корабля, но скорее всего он станет памятником по аналогии с турецким сухогрузом Ziya Koc, севшим на мель десять лет назад под Новороссийском. Частично его распилили, и теперь он уже походит на обломки старого судна.

Сейчас на корабле продолжают жить 9 моряков - один румын и восемь сирийцев. Любопытно, что даже в ветреную холодную погоду пляж не пустует - вокруг снуют зеваки с внушительными телеобъективами, осторожно бредут пары с детьми.

Общество Экология Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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