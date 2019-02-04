Под Волгоградом мужчина получил год колонии за продажу "чудо-бобов"

Житель города Волжского осужден за контрабанду сильнодействующих веществ. Ранее мужчина выписал по почте из Казахстана крупную партию лекарственного препарата для похудения, в состав которого входит сибутрамин.

При этом, как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, доставку он оформил на свою жену. Посылка прошла границу с Казахстаном и прибыла в одно из подразделений курьерской службы в городе Волжском. В тот же день мужчина попросил жену забрать бандероль, после чего женщина была задержана сотрудниками правоохранительных органов. При себе у нее было 30 банок с надписями "Циклональное похудание - Волшебные бобы", в которых содержалось 1800 капсул препарата с сибутрамином.

Правда, оказалось, что жена о содержании груза даже не догадывалась, а на почту приехала по просьбе мужа.

Теперь предприимчивый супруг отправится отбывать наказание в исправительную колонию общего режима. Волжский городской суд приговорил его к одному году заключения. Мужчина был взят под стражу прямо в зале суда.