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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Равнение на страну

Кабинет министров запускает госпрограмму развития Крыма и Севастополя
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Реализация госпрограммы развития Крыма и Севастополя позволит к 2022 году подтянуть экономические показатели субъектов Федерации до среднероссийских, считают в правительстве и выделили на развитие полуострова почти 310 миллиардов рублей.
На реализацию утвержденной программы в целом, как сообщил премьер, предусмотрено почти 310 миллиардов рублей. Фото: Александр Астафьев/ ТАСС На реализацию утвержденной программы в целом, как сообщил премьер, предусмотрено почти 310 миллиардов рублей. Фото: Александр Астафьев/ ТАСС
На реализацию утвержденной программы в целом, как сообщил премьер, предусмотрено почти 310 миллиардов рублей. Фото: Александр Астафьев/ ТАСС
Фото: youtube.com
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Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил государственную программу социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополь. Документ охватывает весь комплекс задач, который нужно решить для подъема полуострова, подчеркнул глава правительства на совещании со своими заместителями. В него вошла реализуемая с 2015 года отдельная федеральная целевая программа. "То есть это не какая-то новая работа, это продолжение старой, но здесь расставлены акценты, - сказал Медведев. - Нужно добиться конкретных результатов: речь идет и о создании инфраструктуры, автомобильных дорог, обеспечении региона водой, электроэнергией, создании социальной инфраструктуры".

Под это в бюджете предусмотрено необходимое финансирование: в 2019 году - 150,5 миллиарда рублей, в 2020 году - 120,7 миллиарда, в 2021 году - 26,3, в 2022 году - 12 миллиардов. Всего - почти 310 миллиардов бюджетных средств.

Говоря о текущих результатах развития полуострова, вице-премьер Дмитрий Козак обратил внимание, что валовой региональный продукт Крыма увеличился на 55 процентов, а Севастополя - на 66 процентов. "К 2022 году ставится задача удвоения валового регионального продукта по тем целевым показателям, которые предусмотрены программой, - напомнил он. - Объем инвестиций в основной капитал на душу населения уже увеличился в 3,3 раза в Крыму и в 4,3 раза в Севастополе. К 2022 году он должен увеличиться в 4,4 раза и в 7 раз". Главное же - предстоит выровнять развитие территорий со среднероссийскими показателями и соседними регионами.

Основными направлениями работы в рамках госпрограммы определены транспортный и энергетический комплексы, инженерная инфраструктура и водообеспечения. На транспорт направляется 55 процентов финансирования, на развитие социальной инфраструктуры - 12 процентов, 10 процентов пойдут в энергетику.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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В число ключевых показателей эффективности реализации госпрограммы отнесены, в частности, увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (Республика Крым - с 1287,5 в 2015 году до 2470,1 километра к 2022 году, город Севастополь - с 327,7 до 653); увеличение количества мест в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях в целом на полуострове с 525 до 24 525 мест к 2022 году; увеличение туристического потока с почти 5 миллионов человек до 8,2 миллиона через три года.

- Нужно следить за тем, чтобы деньги - особенно с учетом того, что основной поток проектов по инфраструктуре приходится на этот год, - вовремя осваивались, - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Социально-экономическое развитие Крыма и Севастополя к 2022 году должно выровняться со среднероссийским показателем и с соседними регионами

Также премьером подписано постановление, которым выделяются субсидии на создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в 22 регионах. "Всего на эти цели предусмотрено в федеральном бюджете около 21 миллиарда рублей на этот год и последующие два года", - уточнил председатель правительства. На эти средства 24 туристических кластера в стране должны получить полноценную инфраструктуру. В их число вошли кластеры "Зихия" в Адыгее, "Каракольские озера" в Республике Алтай, "Пхия - Кислые источники" в Карачаево-Черкесии, "Чувашия - сердце Волги" в Чувашской Республике, "Приморье" в Приморском крае.

- Региональным властям нужно отремонтировать существующие объекты, привести в порядок коммуникации, обеспечить по возможности транспортную доступность к местам, которые интересны туристам, - подчеркнул Медведев. - Словом, привести кластеры в нормальный, цивилизованный вид, чтобы у наших и иностранных граждан было желание приезжать и отдыхать.

Между тем

Россия должна искать свою нишу на рынке микроэлектроники. Это не только вопрос конкурентоспособности, но и безопасности страны, заявил Дмитрий Медведев на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ. Одним из рассматривавшихся инвестиционных проектов госкорпорации стали инвестиции в предприятие "Ангстрем-Т", которые позволят ему развиваться, сохранять высококвалифицированные рабочие места, осваивать новые технологии, которых, подчеркнул премьер, в нашей стране нет.

Кроме того, ВЭБ.РФ на 10 миллиардов рублей профинансирует строительство трех танкеров для нефтепродуктов и газового конденсата. Суда будут осуществлять перевозки в районах со сложными ледовыми условиями, оператором станет "Совкомфлот".

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