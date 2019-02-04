Ростовские инженеры изобрели станок, не имеющий аналогов в мире

Многофункциональный станок, не имеющий аналогов в мире, сконструировали инженеры из Донского государственного технического университета. Как говорят разработчики, благодаря станку предприятия смогут теперь существенно сократить затраты на производство.

Обычно процесс изготовления детали проходит три этапа. Сначала заготовка выставляется на рихтовочном стенде, переставляется на сварочный стенд и производится сварка. После чего изделие снимают и переставляют на балансировку. Новый станок позволяет сразу и выставить заготовку, и выполнить сварочные работы, и здесь же отбалансировать изделие.

"Предприятию не придется покупать два или три специализированных станка. Поэтому и места он занимает в три раза меньше. И стоит дешевле. Можно также сэкономить и на кадрах: теперь достаточно одного оператора, который может делать несколько операций на одном станке", - перечисляет преимущества новинки проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин.

Стенды идеально подходят для карданных участков с небольшой нагрузкой (до 10 валов за смену) и уже работают более чем на сотне участков карданного ремонта в России и странах ближнего зарубежья. Объединить в одном станке столько разноплановых функций позволяет цифровая система управления станка, также разработанная в Ростовской области.

Она надежно защищена от высокочастотных электромагнитных импульсов и помех от сварочной дуги при сварке деталей карданного вала и приварке балансировочных грузов. Точность ее измерений подтверждена госэкспертизой, и эта система уже успешно применяется крупными промышленными предприятиями, выпускающими, к примеру, боевые вертолеты.

На кафедре теоретической и прикладной механики много лет занимаются разработкой и модернизацией станков под руководством доктора технических наук Олега Полушкина-старшего. И поэтому здесь сохранились специалисты, которые создают сверхточное оборудование, с помощью которого можно, к примеру, балансировать движущуюся лопасть вертолета или барабаны-измельчители комбайна в полевых условиях.

"В машине все должно быть прекрасно, - говорит проректор. - Несовершенство одной какой-либо детали тут же сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля". Например, не выполнена балансировка карданного вала, и авто будет трясти даже на гладкой дороге.

"В свое время, - продолжает эксперт, - да и сейчас тоже, к специалистам по карданным валам шли водители маршруток, фур, которым по 12 часов приходилось находиться за рулем на вибрирующих сиденьях".

Балансировка карданного вала - наиболее востребованная услуга. И, как выяснилось, весьма редкая. Именно поэтому разработка донского вуза так заинтересовала потребителей многих стран.

В сентябре прошлого года оборудование было представлено на международной выставке Automechanika во Франкфурте-на-Майне и вызвало широкий интерес у потенциальных заказчиков из Европы, Северной и Южной Америки, стран Африки и Таможенного союза, в который входят помимо России Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Несколько компаний Испании, Италии и Польши заключили контракты на покупку нескольких машин. А в декабре уже прошла первая отгрузка оборудования в Европейский союз, в Германию, в адрес фирмы, которая занимается поставкой запасных частей для автомобилей.

Эксперты отмечают, что такой спрос обусловлен узкой направленностью производства и высоким качеством продукции.