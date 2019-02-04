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Рубрика: Общество
Проект: Наука

Первый поехал в Германию

Ростовские инженеры изобрели станок, не имеющий аналогов в мире
Текст: Лариса Ионова
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Многофункциональный станок, не имеющий аналогов в мире, сконструировали инженеры из Донского государственного технического университета. Как говорят разработчики, благодаря станку предприятия смогут теперь существенно сократить затраты на производство.
Фото: Донской государственный технический университет Фото: Донской государственный технический университет
Фото: Донской государственный технический университет

Обычно процесс изготовления детали проходит три этапа. Сначала заготовка выставляется на рихтовочном стенде, переставляется на сварочный стенд и производится сварка. После чего изделие снимают и переставляют на балансировку. Новый станок позволяет сразу и выставить заготовку, и выполнить сварочные работы, и здесь же отбалансировать изделие.

Фото: iStock
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"Предприятию не придется покупать два или три специализированных станка. Поэтому и места он занимает в три раза меньше. И стоит дешевле. Можно также сэкономить и на кадрах: теперь достаточно одного оператора, который может делать несколько операций на одном станке", - перечисляет преимущества новинки проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности Олег Полушкин.

Стенды идеально подходят для карданных участков с небольшой нагрузкой (до 10 валов за смену) и уже работают более чем на сотне участков карданного ремонта в России и странах ближнего зарубежья. Объединить в одном станке столько разноплановых функций позволяет цифровая система управления станка, также разработанная в Ростовской области.

Она надежно защищена от высокочастотных электромагнитных импульсов и помех от сварочной дуги при сварке деталей карданного вала и приварке балансировочных грузов. Точность ее измерений подтверждена госэкспертизой, и эта система уже успешно применяется крупными промышленными предприятиями, выпускающими, к примеру, боевые вертолеты.

На кафедре теоретической и прикладной механики много лет занимаются разработкой и модернизацией станков под руководством доктора технических наук Олега Полушкина-старшего. И поэтому здесь сохранились специалисты, которые создают сверхточное оборудование, с помощью которого можно, к примеру, балансировать движущуюся лопасть вертолета или барабаны-измельчители комбайна в полевых условиях.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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"В машине все должно быть прекрасно, - говорит проректор. - Несовершенство одной какой-либо детали тут же сказывается на эксплуатационных характеристиках автомобиля". Например, не выполнена балансировка карданного вала, и авто будет трясти даже на гладкой дороге.

"В свое время, - продолжает эксперт, - да и сейчас тоже, к специалистам по карданным валам шли водители маршруток, фур, которым по 12 часов приходилось находиться за рулем на вибрирующих сиденьях".

Балансировка карданного вала - наиболее востребованная услуга. И, как выяснилось, весьма редкая. Именно поэтому разработка донского вуза так заинтересовала потребителей многих стран.

В сентябре прошлого года оборудование было представлено на международной выставке Automechanika во Франкфурте-на-Майне и вызвало широкий интерес у потенциальных заказчиков из Европы, Северной и Южной Америки, стран Африки и Таможенного союза, в который входят помимо России Беларусь, Армения, Казахстан и Киргизия.

Несколько компаний Испании, Италии и Польши заключили контракты на покупку нескольких машин. А в декабре уже прошла первая отгрузка оборудования в Европейский союз, в Германию, в адрес фирмы, которая занимается поставкой запасных частей для автомобилей.

Эксперты отмечают, что такой спрос обусловлен узкой направленностью производства и высоким качеством продукции.

Инфографика "РГ"/Антон Переплетчиков/Надежда Толстоухова
Общество Наука Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону
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