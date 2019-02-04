В Анапе мужчина из-за громкой музыки застрелил двух соседей

В Анапе 53-летний местный житель застрелил 60-летнего соседа и его 30-летнего сына после ссоры с ними из-за громкой музыки (часть 2 статьи 105 УК РФ).

- Инцидент произошел в анапском селе Супсех. Вечером в одном из домов по улице Грушевой громко играла музыка, которая помешала жителю соседнего домовладения. Мужчина сделал замечание нарушителям его спокойствия, что не понравилось последним. Отец с сыном и своим знакомым, вооружившись молотком, пытались отстоять свою возможность шуметь, - рассказали подробности в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Тогда подозреваемый достал охотничье ружье и выстрелил. Обе жертвы огнестрельного ранения скончались на месте, уточнили в ведомстве.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.