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04.02.2019 12:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Астрахани сняли на видео мужчину, катавшегося на крыше автомобиля

Текст: Лариса Ионова

В соцсетях появилось видео, как молодой житель Астрахани катается на крыше легкового автомобиля. Такие маневры на проезжей части - прямое нарушение правил дорожного движения. 

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По свидетельству очевидцев, на одном из перекрестков он прямо на ходу залез на крышу жигулей четвертой модели, оборудованной багажником, и разместился там под видом поклажи, всячески привлекая внимание к себе. Он размахивал ногами, вертел головой, а водитель включил "аварийку".

Возмущенные участники дорожного движения, осознавая опасность такого маневра, стали нажимать на клаксоны. Видео просмотрели уже тысячи пользователей соцсетей.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область РГ-Видео
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