В Астрахани сняли на видео мужчину, катавшегося на крыше автомобиля

В соцсетях появилось видео, как молодой житель Астрахани катается на крыше легкового автомобиля. Такие маневры на проезжей части - прямое нарушение правил дорожного движения.

По свидетельству очевидцев, на одном из перекрестков он прямо на ходу залез на крышу жигулей четвертой модели, оборудованной багажником, и разместился там под видом поклажи, всячески привлекая внимание к себе. Он размахивал ногами, вертел головой, а водитель включил "аварийку".

Возмущенные участники дорожного движения, осознавая опасность такого маневра, стали нажимать на клаксоны. Видео просмотрели уже тысячи пользователей соцсетей.