В ростовской больнице брали плату за использование телевизора

Настоящий скандал разгорается в Ростовской области. Пациент больницы БСМП №2 заснял и выложил в соцсети запись, на которой местный электрик собирается с них плату за пользование телевизором.

Как говорит автор видео, допотопный телевизор с маленьким экраном, который даже толком не показывает, обходится палате в 50 рублей в сутки. Деньги с пациентов собирал мужчина в белом халате, который представился электриком. Он не стесняясь камеры взяли из руки пациента 100 рублей - плату за два дня. Автор записи обратился к министру здравоохранения региона с просьбой разобраться в ситуации.

В самой больнице также заявили, что начали служебное расследование, так как подобных прокатных услуг в учреждении не оказывали.