"Проект охватывает 10 городов, 30 объектов. Это недорогой, высококачественный и очень интересный маршрут", - сказал Сафонов. Проект - не абстракция, а конкретика, подчеркнул он. Уже созданы пакетные туры разной направленности. Стоимость турпродукта - от 8,9 тысячи рублей, уточнил руководитель Ростуризма.
Отправиться в увлекательное путешествие можно будет уже этим летом. Будут действовать автобусные, автомобильные туры, круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи - Севастополь. Тур может быть от двух дней до недели.
Южные курорты России сами по себе - важный центр притяжения туристов. Однако общее историческое наследие древнего Боспорского царства связывает эти регионы воедино в понятный турпродукт.
Современные путешественники смогут посетить, например, Анапу, где остались памятники древней Горгиппии, Геленджик, хранящий свидетельства Римской империи, Новороссийск и Абрау-Дюрсо, представляющие античное виноделие, Царский курган в Керчи, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и другие памятники.
Инициатива создания проекта принадлежит Краснодарскому региональному отделению Русского географического общества, отметил его почетный президент Владимир Котляков. В Ростуризме рассматривают "Золотое кольцо Боспорского царства" в числе десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных и на въездной туризм. Продажа этого турпродукта в перспективе приведет к росту турпотока на Юг России на 5-10 процентов, отметил Олег Сафонов.