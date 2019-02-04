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04.02.2019 23:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Кольцо Боспора

В Ростуризме нашли способ увеличить поток туристов на наш юг
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Новый межрегиональный маршрут "Золотое кольцо Боспорского царства", объединяющий Краснодарский край, Республику Крым, Севастополь и Ростовскую область, создан на юге России, рассказал журналистам руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов. Маршрут доступен для всех россиян, отметил он.

"Проект охватывает 10 городов, 30 объектов. Это недорогой, высококачественный и очень интересный маршрут", - сказал Сафонов. Проект - не абстракция, а конкретика, подчеркнул он. Уже созданы пакетные туры разной направленности. Стоимость турпродукта - от 8,9 тысячи рублей, уточнил руководитель Ростуризма.

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости
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Отправиться в увлекательное путешествие можно будет уже этим летом. Будут действовать автобусные, автомобильные туры, круизы на лайнере "Князь Владимир" по маршруту Сочи - Севастополь. Тур может быть от двух дней до недели.

Южные курорты России сами по себе - важный центр притяжения туристов. Однако общее историческое наследие древнего Боспорского царства связывает эти регионы воедино в понятный турпродукт.

Современные путешественники смогут посетить, например, Анапу, где остались памятники древней Горгиппии, Геленджик, хранящий свидетельства Римской империи, Новороссийск и Абрау-Дюрсо, представляющие античное виноделие, Царский курган в Керчи, Азовский историко-археологический и палеонтологический музей-заповедник и другие памятники.

Новый турмаршрут откроется уже этим летом, уже есть разные предложения по стоимости путешествия

Инициатива создания проекта принадлежит Краснодарскому региональному отделению Русского географического общества, отметил его почетный президент Владимир Котляков. В Ростуризме рассматривают "Золотое кольцо Боспорского царства" в числе десяти приоритетных маршрутов России, ориентированных и на въездной туризм. Продажа этого турпродукта в перспективе приведет к росту турпотока на Юг России на 5-10 процентов, отметил Олег Сафонов.

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