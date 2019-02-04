Челябинск встал в 10-балльных пробках из-за сильного снегопада

Затяжной снегопад привел к заторам на дорогах Челябинска. Водителей просят быть внимательными и взаимовежливыми. А кроме того, не мешать проезду снегоуборочной техники, сообщили в понедельник в городской ГИБДД.

- В связи с ухудшением погодных условий госавтоинспекция Челябинска призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, - сообщили в пресс-службе госавтоинспекции. - Метеорологических условия могут сказаться на росте количества дорожно-транспортных происшествий и затрудненному движению по автодорогам.

На улицах города дежурят дополнительные экипажи ДПС, которые будут сопровождать снегоуборочную технику для беспрепятственной очистки дорог от осадков.

По данным сервиса "Яндекс-пробки", движение оказалось затруднено в центре города, по проспекту Победы, улицам Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, автодороге Меридиан, Троицкому тракту, и некоторым другим магистралям. Утром уровень загруженности дорог достигал максимума - 10 баллов.

На трассах региона отмечается снижение видимости. Личный состав областного полка ДПС переведен на круглосуточный режим несения службы для оказания помощи водителям, оказавшимся в затруднительной ситуации за городом.

В связи с резким похолоданием и метелью водителей просят по возможности воздержаться от дальних поездок.