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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайны перевала

Прокуратура объяснила, почему были засекречены материалы о гибели группы Дятлова в 1959 году
Текст: Татьяна Воробьева (Татьяна Воробьева)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Дело шестидесятилетней давности вновь пристально изучат, чтобы окончательно ответить на все вопросы, сообщили вчера в надзорном ведомстве.

"Турмаршрут был согласован работниками госструктур, поэтому от лица государства нужно ответить на вопрос, что произошло на перевале", - подчеркнули в ведомстве. Будет проведено девять экспертиз. Это позволит понять, в частности, что же скрывается за формулировкой следователя, который занимался делом в то время: в качестве причины смерти туристов упоминаются некие "обстоятельства непреодолимой силы". По словам Курьякова, сегодняшние технологии позволяют ответить на подобные вопросы.

Фото: Предоставлено ТВ-3
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Правоохранители уже исключили версию фальсификации дела: такое предположение появилось из-за записки тогдашнего прокурора Ивделя, который внес путаницу в даты обнаружения тел и возбуждения уголовного дела. Рабочая версия - силовик просто ошибся с цифрой в указании месяца.

В прокураторе пояснили, почему дело 1959 года оказалось под грифом "секретно": оно содержит один-единственный секретный документ. Он касался не обстоятельств или причин трагедии, а действий самих следователей: при помощи оперативно-разыскных методов они выясняли, соответствуют ли действительности слух, который в то время ходил среди манси. Само наличие в деле описания методов и способов негласного выяснения информации автоматически засекретило все материалы дела. Документ этот до сих пор находится в деле, прокурор продемонстрировал его журналистам и даже частично процитировал.

К осени прокуратура устранит все белые пятна в таинственной истории гибели туристов в начале 1959 года в окрестностях горы Отортен.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Тайны перевала Дятлова
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