СК заинтересовался травмой младенца в челябинской больнице

В Челябинской области организована проверка по факту получения тяжелой травмы головы трехмесячным младенцем из Магнитогорска. Мать ребенка рассказала, что он якобы выпал у нее из рук, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

- В январе 2019 года в лечебное учреждение города Магнитогорска с травмой головы поступил трехмесячный мальчик, который впоследствии был переведен для оказания медицинской помощи в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, со слов матери, причиной травмы ребенка стало падение с ее рук. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Доследственная проверка организована после разразившегося в соцсетях скандала - соседи матери по больничному отделению сообщили, что она издевалась над малышом, бросала его на кровать, била и даже кусала.

В УВД Челябинска по факту рукоприкладства со стороны матери уже провели проверку. По ее результатам возбуждено административное дело по статье о нанесении побоев, не повлекших последствий (Статья 6.1.1 КоАП РФ), предусматривающей наказание от штрафа до 15 суток ареста и обязательных работ.

В минздраве региона от каких-либо комментариев пока воздерживаются. Однако уже известно, что мать направлена на психиатрическое обследование, а ребенок взят под особый контроль медперсонала больницы.