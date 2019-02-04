Новости

Ряд европейских стран признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы 13:14
Стало известно имя нового президента Сальвадора 13:12
Lada Vesta подешевела в начальных комплектациях 13:06
Появился тизер третьего сезона "Рассказа служанки" 13:00
В комитет по здравоохранению Петербурга пришли следователи 12:57
В Башкирии полицейские сбросили пенсионера с вокзальной скамейки 12:46
Под Волгоградом водитель погиб при столкновении с деревом 12:45
В Астрахани сняли на видео мужчину, катавшегося на крыше автомобиля 12:42
Двух чиновников Иркутской области осудили на четыре года за взятку 12:37
Китайский ровер зафиксировал аномалию на "темной" стороне Луны 12:28
Для липецких УК примут стандарт работы из-за многотысячных жалоб 12:27
Под Новосибирском пассажирский автобус врезался в КамАЗ 12:27
Фото: У США появился розовый ядерный бомбардировщик 12:23
В Ингушетии археологи обнаружили древнюю ирригационную систему 12:16
НБКИ: 81 миллион заемщиков в РФ имеют высокий кредитный рейтинг 12:13
Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел" 12:10
Прокуратура: Тела участников группы Дятлова могут быть эксгумированы 12:07
Названы лучшие направления для празднования Масленицы 12:04
В больницах Калуги рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом 12:03
СК заинтересовался травмой младенца в челябинской больнице 12:02
Задержанный на Чукотке американец вернулся домой 11:55
Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами 11:55
Видео: тизер "Истории игрушек 4" представил новых героев 11:42
Лукашенко рассказал, на что направлена пограничная политика Беларуси 11:41
На Украине засветился конкурент Suzuki Jimny от ЛуАЗа 11:36
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Чем удивят россиян телеканалы на текущей неделе
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 12:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК заинтересовался травмой младенца в челябинской больнице

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской области организована проверка по факту получения тяжелой травмы головы трехмесячным младенцем из Магнитогорска. Мать ребенка рассказала, что он якобы выпал у нее из рук, сообщили в понедельник в следственном управлении СК региона.

В Волгоградской области отчим убил семилетнего пасынка

- В январе 2019 года в лечебное учреждение города Магнитогорска с травмой головы поступил трехмесячный мальчик, который впоследствии был переведен для оказания медицинской помощи в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, со слов матери, причиной травмы ребенка стало падение с ее рук. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Доследственная проверка организована после разразившегося в соцсетях скандала - соседи матери по больничному отделению сообщили, что она издевалась над малышом, бросала его на кровать, била и даже кусала.

В УВД Челябинска по факту рукоприкладства со стороны матери уже провели проверку. По ее результатам возбуждено административное дело по статье о нанесении побоев, не повлекших последствий (Статья 6.1.1 КоАП РФ), предусматривающей наказание от штрафа до 15 суток ареста и обязательных работ.

В минздраве региона от каких-либо комментариев пока воздерживаются. Однако уже известно, что мать направлена на психиатрическое обследование, а ребенок взят под особый контроль медперсонала больницы.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: НАТО несет прямую ответственность за подрыв ДРСМД
Военная прокуратура проверит заражение 26 суворовцев паразитами
Появилось изображение российского гиперзвукового космического дрона
В США пять человек погибли при падении самолета на жилой дом
На Украине рассказали об "обмане Запада"