Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и Уральского федерального.

Суть ее проста: остатки пищи, пластика, отработанные шины и т.д. перерабатываются вместе с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться и гудрон.

По словам завкафедрой экономики природопользования УрФУ Елены Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти - бензиновой, дизельной, мазута. Из полученного продукта в ходе дальнейшей нефтепереработки можно получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум.

- Эта технология не требует дополнительных затрат энергии, она вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Кроме того, процесс не дает выбросов в окружающую среду, - рассказывает Елена Магарил.

По словам ученых, в дальнейшем предлагаемый метод можно использовать для переработки не только бытовых отходов, но и промышленной органики.

Мини-установки по переработке отходов по новой технологии уже прошли испытание на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тюмени. При этом ее внедрение в больших промышленных масштабах не требует существенной перестройки производства, а значит, и больших затрат.

К слову, ученые из закрытого города Новоуральска Свердловской области уже разработали экологичную, мобильную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов.