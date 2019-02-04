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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бензин из мусора

Уральские ученые знают, куда пустить отходы
Текст: Елена Мационг (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Новую технологию переработки отходов разработали совместно специалисты двух университетов - Тюменского индустриального и Уральского федерального.

Суть ее проста: остатки пищи, пластика, отработанные шины и т.д. перерабатываются вместе с нефтяными остатками методом коксования (нагреванием без доступа кислорода). В качестве остатков нефти может использоваться и гудрон.

По словам завкафедрой экономики природопользования УрФУ Елены Магарил, на выходе получаются жидкие продукты, температура кипения которых такая же, как у фракций прямой перегонки нефти - бензиновой, дизельной, мазута. Из полученного продукта в ходе дальнейшей нефтепереработки можно получать бензин, дизельное, котельное топливо, битум.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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- Эта технология не требует дополнительных затрат энергии, она вырабатывается за счет сжигания газа, который образуется при коксовании отходов. Кроме того, процесс не дает выбросов в окружающую среду, - рассказывает Елена Магарил.

По словам ученых, в дальнейшем предлагаемый метод можно использовать для переработки не только бытовых отходов, но и промышленной органики.

Мини-установки по переработке отходов по новой технологии уже прошли испытание на одном из нефтеперерабатывающих предприятий Тюмени. При этом ее внедрение в больших промышленных масштабах не требует существенной перестройки производства, а значит, и больших затрат.

К слову, ученые из закрытого города Новоуральска Свердловской области уже разработали экологичную, мобильную установку по деструкции мусора для труднодоступных регионов.

Общество Наука Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Тюменская область Тюмень
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