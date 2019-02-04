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04.02.2019 16:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Челябинске пациент ранил врача пинцетом

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована проверка по факту нападения на врача больницы. Пьяный пациент нанес ему проникающие ранения пинцетом, сообщили в понедельник в Следственном управлении СК региона.

Фото: iStock
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- Ночью 2 февраля в Челябинскую областную клиническую больницу №3 был доставлен мужчина с травмой головы, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Во время осмотра пациент в состоянии алкогольного опьянения нанес врачу два удара пинцетом.

Как уточнили в минздраве региона, инцидент произошел во время осмотра у нейрохирурга. Прямо в кабинете врача пациент начал требовать закурить и выпить. А когда врач ему отказал и начал заполнять электронную карту больного, мужчина схватил со стола пинцет и нанес им два удара - в область лица и лопатки хирурга.

После нападения врачу наложили швы, сейчас он находится на больничном, отметили в ведомстве.

В отношении буйного пациента в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Нападения на медиков
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