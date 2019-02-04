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04.02.2019 21:33
Рубрика: Русское оружие

"Фидель Кастро убил оленя, двух козлов и кабана..."

За рамками безмятежных архивных снимков - острая борьба в советских верхах
Текст: Андрей Сорокин (кандидат исторических наук, директор РГАСПИ, ведущий рубрики "Советская история. Документы")
Российская газета - Федеральный выпуск № 24(7782)
Как справедливо отмечает историк В.М. Магидов, "никакая человеческая фантазия, даже самая яркая и изобретательная, не в силах соперничать с подлинными кинофотодокументами". Лишнее тому подтверждение - снимки из архивного фонда многолетнего украинского партийного лидера Петра Ефимовича Шелеста

Информация девять на двенадцать

Фотодокументы в исторических работах чаще всего приводятся как иллюстрации и не являются предметом самостоятельного анализа. В то же время возможности их использования как исторического источника этим не исчерпываются. Академик И.Д. Ковальченко писал, что в источнике, помимо видимой его создателю, есть также информация, скрытая от его создателя, но которую может выявить исследователь.

Фото: REUTERS
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Добиться этого можно методом сопоставления данного источника с другими. Например, фотодокументы, которые создавались для фиксации каких-то официальных мероприятий, развлечений, застолий, охоты, могут быть ценным источником по политической истории и истории повседневности, представлять интерес для смежных с исторической наукой дисциплин, таких как визуальная антропология, которая изучает поведение людей в "естественной обстановке их обитания".

Фонд партийного лидера УССР Петра Ефимовича Шелеста (1908-1996) в РГАСПИ располагает большим комплексом именно таких фотографий, многие из которых посвящены его частной жизни - отдыху, развлечениям, общению. Сделанные тогда фотографии могут многое рассказать об иерархии и взаимоотношениях высших руководителей СССР, об их привычках, времяпровождении. Кроме самих фото интерес представляют надписи Шелеста на оборотах снимков - уникальный источник, так как некоторые из описанных им подробностей отсутствуют в его мемуарах.

Этапы большого пути

До своего восхождения на политический Олимп Петр Ефимович Шелест работал на производстве, где вырос до должности директора Киевского авиационного завода. В 1962 г. Шелест переходит на работу в Центральный Комитет Коммунистической Партии Украины на должность секретаря, а в следующем году становится уже первым секретарем ЦК КПУ и кандидатом в члены Президиума ЦК КПСС. В качестве первого на Украине он сменил Н.В. Подгорного, который уходил на повышение в Москву. По этому случаю 3 июля 1963 г. коллеги из ЦК КПУ организовали торжественные проводы.

Мы приземлимся за столом

На фото N3 - застолье, обязательный элемент советской повседневной культуры. Подгорный произносит тост. Рядом с ним сидят Шелест (по правую руку) и председатель Президиума Верховного Совета УССР (1954-1969) Д.С. Коротченко (по левую руку). На обороте фотографии надпись рукой Шелеста: "Отъезд Н.В. в Москву. Прощальный обед с Н.В. Подгорным в загородной даче-резиденции". Официальные визиты государственных деятелей строго регламентируются протоколом. Как обязательный компонент в них может входить и совместный отдых. Чем важнее гость, тем выше по статусу и участники такого отдыха. Так, когда 22 января 1964 г. в Киев приехал кубинский лидер Фидель Кастро (фото N1), с ним в охотничье хозяйство "Залесье" под Киевом отправились первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущев и секретарь ЦК КПСС Н.В. Подгорный. Поехал туда и Шелест - на правах радушного и хлебосольного хозяина. Кубинского лидера встречали в Киеве на вокзале. Из Киева высокие гости отправились в охотхозяйство "Залесье".

После удачного завершения охоты не грех подкрепиться: на фото N2 мы видим, что Хрущев и Кастро сидят за столом, а Шелест выступает в роли "виночерпия". Во время той охоты он убил оленя, двух козлов и кабана (больше всего трофеев было на счету Хрущева). Хрущев следил за состоянием непривычного к морозам Кастро и на всякий случай наливал ему.

В своих воспоминаниях Шелест подробно рассказал о заговоре против Хрущева, в который его вовлекли Н.В.Подгорный и Л.И. Брежнев (о своем участии в заговоре он очень сожалел впоследствии).

Незадолго до октябрьского пленума ЦК КПСС Хрущев прилетел отдохнуть в Крым. Там его встретил Шелест, которого о визите Хрущева предупредил Подгорный. На фото N 4, сделанном 2 октября 1964 г., Хрущев и Шелест сидят на плетеных стульях на поляне и беседуют.

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На обороте фотографии Шелест написал: "Н.С. Хрущев отдыхал в Крыму, попросил меня прилететь к нему. Накануне мы охотились в горах на муфлона и кабана. Ночью он уехал в Белогорский район на фазанью охоту. Туда поздно ночью приехал и я. Днем была хорошая охота, после мы с ним сидели на полянке, обсуждали разные вопросы. Подул свежий ветер, и Н.С. утром улетел на Кавказ, в Пицунду, - там отдыхал А. Микоян. До свержения его осталось всего 12 дней".

Брежневским курсом

Брежневское Политбюро тоже часто выезжало на охоту. Сам Леонид Ильич предпочитал охотхозяйство "Завидово", что в Тверской области, но бывал в гостях и в "Залесье" под Киевом. Один из таких визитов состоялся всего через год после смещения Хрущева, в октябре 1965 г.

На обороте фотографии Шелест написал: "Н.С. Хрущев отдыхал в Крыму, попросил меня приехать к нему. Накануне мы охотились в горах на муфлона и кабана. Ночью он уехал на фазанью охоту..."

Незадолго до этого Брежнев добился согласия Шелеста на назначение В.В.Щербицкого председателем Совета министров УССР вместо И.П.Казанца. Шелест пошел на назначение Щербицкого очень неохотно, и его подозрения оказались правильными - Владимир Васильевич был брежневской креатурой, и именно он впоследствии подсидел Шелеста на посту первого секретаря.

Говорят, что рыбалка - вторая охота. В конце августа 1969 г. Шелест отдыхал в Крыму, ему позвонил Брежнев, отдыхавший в Сочи, и пригласил вместе поохотиться и порыбачить в Астрахани. Вместе с ним туда прилетели Подгорный, А.Н. Косыгин, министр обороны А.А. Гречко. Из Астрахани они отправились вертолетами в дельту Волги, где жили в охотничьих домиках, охотились на гусей и рыбачили, поймали несколько осетров.

Сохранилось фото: члены Политбюро на берегу реки: Подгорный в солнцезащитных очках, Косыгин в обуви для хождения по болотам, Брежнев в военной рубашке и Шелест в белой шляпе.

На обороте надпись Шелеста: "Устье Волги, впадающее в Каспийское море, заповедные места. На отдыхе и рыбалке. На переднем плане Н. Подгорный, А. Косыгин, Л. Брежнев, П. Шелест".

Удар по карьере

Фото: Wikipedia.org
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Перевод из Украины в Москву в 1972 г. формально - на повышение, а на деле - в почетную отставку был тяжелым ударом для Шелеста. Поработав год на новой должности зампреда Совета министров СССР, он ушел на пенсию, но потом снова стал работать, вернулся на производство и стал руководить Долгопрудненским конструкторским бюро автоматики. Повторно вышел на пенсию в 1985 г.

Публикуемые документы хранятся в РГАСПИ в фонде П.Е. Шелеста (Ф. 666. Оп. 2) и в личном архиве Б.П. Шелеста.

Автор публикации выражает благодарность Б.П. Шелесту и В.П. Шелесту за предоставленные материалы и высказанные замечания.

Публикацию подготовил Николай Лысенков, кандидат исторических наук, главный специалист РГАСПИ.

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