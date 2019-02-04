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04.02.2019 13:14
Рубрика: В мире

Ряд европейских стран признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

Текст: Юрий Когалов

После истечения восьми дней, в течение которых ряд стран ЕС требовал от венесуэльского лидера Николаса Мадуро объявить о проведении новых президентских выборов, европейские страны начали признавать лидера оппозиции этой латиноамериканской страны Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства.

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"Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Великобритания вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы", - написал в Twitter глава британского МИД Джереми Хант. По его словам, смена власти в стане позволит покончить с гуманитарным кризисом.

Аналогичным образом высказался канцер Австрии Себастьян Курц. "Мадуро до сих пор отказывался провести свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что с этого момента Хуан Гуайдо является исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией Венесуэлы", - написал он в социальной сети Twitter.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что пиренейское королевство признает Гуайдо, который теперь должен "как можно раньше объявить о проведении свободных выборов".

Присоединилась к ним и глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. "В создавшейся ситуации мы считаем Гуайдо законным временным президентом и поддерживаем его", - заявила министр.

В то же время Италия выступила категорически против такого шага, тем самым заблокировав принятие совместного заявления стран ЕС по этому вопросу.

Фото: Edilzon Gamez/Getty Images
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Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними - и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров.

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