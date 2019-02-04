Ряд европейских стран признал Гуайдо временным президентом Венесуэлы

После истечения восьми дней, в течение которых ряд стран ЕС требовал от венесуэльского лидера Николаса Мадуро объявить о проведении новых президентских выборов, европейские страны начали признавать лидера оппозиции этой латиноамериканской страны Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности главы государства.

"Николас Мадуро не объявил о проведении президентских выборов в течение восьмидневного периода, который был нами установлен. Поэтому Великобритания вместе со своими европейскими союзниками теперь признает Хуана Гуайдо временным президентом до момента, когда станет возможно провести заслуживающие доверия выборы", - написал в Twitter глава британского МИД Джереми Хант. По его словам, смена власти в стане позволит покончить с гуманитарным кризисом.

Аналогичным образом высказался канцер Австрии Себастьян Курц. "Мадуро до сих пор отказывался провести свободные и честные президентские выборы. По этой причине мы считаем, что с этого момента Хуан Гуайдо является исполняющим обязанности президента в соответствии с конституцией Венесуэлы", - написал он в социальной сети Twitter.

Премьер-министр Испании Педро Санчес также заявил, что пиренейское королевство признает Гуайдо, который теперь должен "как можно раньше объявить о проведении свободных выборов".

Присоединилась к ним и глава МИД Швеции Маргот Вальстрем. "В создавшейся ситуации мы считаем Гуайдо законным временным президентом и поддерживаем его", - заявила министр.

В то же время Италия выступила категорически против такого шага, тем самым заблокировав принятие совместного заявления стран ЕС по этому вопросу.

Между тем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание, что переизбрание президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, которое теперь не признают США, а вслед за ними - и Евросоюз, состоялось еще в мае прошлого года, а 10 января прошла инаугурация главы государства. "Даже с точки зрения обычной логики... Если сейчас обвиняют в том, что выборы были нелегитимным, то почему молчали с мая, почему не ставили этот вопрос?" - отметил Лавров.