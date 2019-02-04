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04.02.2019 19:23
Рубрика: Экономика

Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки

Текст: Александра Воздвиженская

Добыча нефти и газового конденсата российскими нефтегазовыми компаниями по итогам января снизилась на 100 тысяч баррелей в сутки к уровню декабря и на 47 тысяч баррелей к уровню октября 2018 года, который взят за основу в рамках действующей сделки о регулировании мировой нефтедобычи (ОПЕК+).

Фото: iStock
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Об этом сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак. Всего Россия взяла на себя обязательства снизить нефтедобычу в первой половине этого года на 228 тысяч баррелей к октябрьскому уровню, при этом ей дали возможность сделать это постепенно ввиду технологических и климатических особенностей.

Предполагалось, что по итогам января сокращение составит около 50 тысяч баррелей в сутки. "Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства в соответствии с ранее озвученными планами поэтапного сокращения добычи к маю этого года", - сказал Александр Новак.

Сделка ОПЕК+ действует между 24 странами с января 2017 года, ее условия менялись дважды и зависели от условий на мировом рынке. Цель коалиции - сбалансировать уровень спроса и предложения сырой нефти и стабилизировать цены. Текущие условия сделки предполагают суммарное сокращение нефтедобычи странами почти на 1,2 миллиона баррелей в сутки к октябрю прошлого года. Пересмотр условий может произойти не ранее апреля, когда пройдет встреча министров энергетики ОПЕК+.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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