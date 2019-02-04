Российские звезды призвали россиян пройти скрининг против рака

"РакНашВраг" - так называется всероссийский флэшмоб, цель которого - проинформировать людей о современных возможностях в борьбе с раком.

В последние годы в онкологии произошел прорыв: появилось много современных препаратов, новых технологий лечения, помогающих справляться с теми разновидностями онкозаболеваний, которые раньше считались абсолютно безнадежными. Но об этих возможностях знают немногие: к сожалению, тема рака в обществе серьезно табуирована, люди часто стараются не говорить и не думать об этом, игнорируют необходимость регулярных обследований. Между тем, одно из ключевых условий успешного лечения и выздоровления - своевременно установленный диагноз и правильное лечение.

Ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, российские онкологи и звезды спорта, кино, телевидения объединились против общего врага, записав видеоролик с угрозами заболеванию. В акции уже приняли участие Рената Литвинова, Иван Ургант, Илья Авербух, Елена Исинбаева и десятки других известных персон. Один из инициаторов флэшмоба, хирург-околог Бадма Башанкаев, заявил, что необходимо начинать действовать. "Пройти скрининг, выявить рак на ранней стадии - это возможность предотвратить болезнь, - уверен Башанкаев. - Например, колоректальный рак предотвратим в девяти случаях из десяти. Можно "поймать" заболевание на ранней, еще предраковой стадии. Так, обнаружив и удалив полипы кишечника на ранней стадии, можно полностью излечиться, предотвратив их перерождение в злокачественную форму". Поддержать флешмоб может любой пользователь. Достаточно выложить видео с "угрозами" в адрес болезни по хэштегу #РакНашВраг.