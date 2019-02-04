Российские звезды призвали россиян пройти скрининг против рака

Новости

В ивановском цирке обезьяна укусила за лицо двухлетнюю девочку 20:28
В Петербурге главу района уволили из-за трехметровой сосульки 20:22
Названа дата похорон погибших в ДТП с автобусом под Калугой 20:20
Появилось видео падения Моуринью при выполнении вбрасывания в матче КХЛ 20:04
ПФР рассказал, на сколько должны вырасти пенсионные накопления 20:02
В Петербурге 6 февраля простятся с актером Анатолием Артемовым 19:55
Известный тренер Татьяна Тарасова перенесла операцию 19:54
На Украине резко вырос транзит российского газа 19:51
Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми 19:46
В Сарове запустят установку на базе ядерного реактора для лечения рака 19:30
Россия снизила нефтедобычу в рамках ОПЕК+ на 47 тысяч баррелей в сутки 19:23
В Госдуме предложили вариант возврата средств, уплаченных Совету Европы 19:12
На Кубани чиновника заподозрили в покупке для сирот зековских бараков 18:58
В Думе инициировали проверку по поводу дискриминации фармпроизводителей РФ 18:55
В Воронеже закрылась на карантин первая в 2019 году школа 18:45
Многодетным семьям могут предоставить жилищную субсидию 18:42
В Приморье задержали иностранное судно с краболовами-нелегалами 18:37
Умерла сценарист фильма "Ксения, любимая жена Федора" Татьяна Калецкая 18:30
В морском порту Петербурга человека насмерть задавило трубами 18:27
Депутаты Госдумы могут обсудить ДРСМД на сессии ПА ОБСЕ 18:13
Названы самые угоняемые автомобили России 18:09
В Анапе мужчина из-за громкой музыки застрелил двух соседей 18:08
Цена на сало на Украине выросла в пять раз за пять лет 17:51
Под Калининградом в районной больнице закрыли родильное отделение 17:36
Счетная палата нашла неэффективно используемые федеральные земли 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Как "адскую молотилку" ЗСУ-57-2 пытались скопировать за рубежом
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Задайте вопрос главе управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Виктору Коваленко
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 20:14
Рубрика: Общество

Российские звезды призвали россиян пройти скрининг против рака

Текст: Ирина Невинная
"РакНашВраг" - так называется всероссийский флэшмоб, цель которого - проинформировать людей о современных возможностях в борьбе с раком.

В последние годы в онкологии произошел прорыв: появилось много современных препаратов, новых технологий лечения, помогающих справляться с теми разновидностями онкозаболеваний, которые раньше считались абсолютно безнадежными. Но об этих возможностях знают немногие: к сожалению, тема рака в обществе серьезно табуирована, люди часто стараются не говорить и не думать об этом, игнорируют необходимость регулярных обследований. Между тем, одно из ключевых условий успешного лечения и выздоровления - своевременно установленный диагноз и правильное лечение.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Москва переходит на лучшие современные технологии лечения рака

Ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, российские онкологи и звезды спорта, кино, телевидения объединились против общего врага, записав видеоролик с угрозами заболеванию. В акции уже приняли участие Рената Литвинова, Иван Ургант, Илья Авербух, Елена Исинбаева и десятки других известных персон. Один из инициаторов флэшмоба, хирург-околог Бадма Башанкаев, заявил, что необходимо начинать действовать. "Пройти скрининг, выявить рак на ранней стадии - это возможность предотвратить болезнь, - уверен Башанкаев. - Например, колоректальный рак предотвратим в девяти случаях из десяти. Можно "поймать" заболевание на ранней, еще предраковой стадии. Так, обнаружив и удалив полипы кишечника на ранней стадии, можно полностью излечиться, предотвратив их перерождение в злокачественную форму". Поддержать флешмоб может любой пользователь. Достаточно выложить видео с "угрозами" в адрес болезни по хэштегу #РакНашВраг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Наш дорогой, безмерно талантливый и очень честный Алексей Маклаков. Вы все его знаете. А он знает, как испугать, побороть и победить онкологию! . . . 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. #РакНашВраг Нужно Бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё «обращение» к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах. #Скрининг #ЭтоСпасаетЖизни

Публикация от Badma Bashankaev FASCRS FACS (@badma_bashankaev_md)

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Число жертв пожара в центре Москвы увеличилось до восьми
Венесуэла пересмотрит свои отношения с европейскими странами
Россияне смогут получать пенсии по старым правилам
Прокуроры изучат техногенную версию гибели дятловцев при наличии зацепок
На Украине резко вырос транзит российского газа