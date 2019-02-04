Российские звезды призвали россиян пройти скрининг против рака

В последние годы в онкологии произошел прорыв: появилось много современных препаратов, новых технологий лечения, помогающих справляться с теми разновидностями онкозаболеваний, которые раньше считались абсолютно безнадежными. Но об этих возможностях знают немногие: к сожалению, тема рака в обществе серьезно табуирована, люди часто стараются не говорить и не думать об этом, игнорируют необходимость регулярных обследований. Между тем, одно из ключевых условий успешного лечения и выздоровления - своевременно установленный диагноз и правильное лечение.
Ко Всемирному дню борьбы с раком, который отмечается 4 февраля, российские онкологи и звезды спорта, кино, телевидения объединились против общего врага, записав видеоролик с угрозами заболеванию. В акции уже приняли участие Рената Литвинова, Иван Ургант, Илья Авербух, Елена Исинбаева и десятки других известных персон. Один из инициаторов флэшмоба, хирург-околог Бадма Башанкаев, заявил, что необходимо начинать действовать. "Пройти скрининг, выявить рак на ранней стадии - это возможность предотвратить болезнь, - уверен Башанкаев. - Например, колоректальный рак предотвратим в девяти случаях из десяти. Можно "поймать" заболевание на ранней, еще предраковой стадии. Так, обнаружив и удалив полипы кишечника на ранней стадии, можно полностью излечиться, предотвратив их перерождение в злокачественную форму". Поддержать флешмоб может любой пользователь. Достаточно выложить видео с "угрозами" в адрес болезни по хэштегу #РакНашВраг.
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Наш дорогой, безмерно талантливый и очень честный Алексей Маклаков. Вы все его знаете. А он знает, как испугать, побороть и победить онкологию! . . . 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. #РакНашВраг Нужно Бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё «обращение» к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах. #Скрининг #ЭтоСпасаетЖизни
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4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Рак предотвратим. Рак победим. Ты не один. #РакНашВраг Нужно Бороться. Присоединяйтесь к флешмобу. Запиши своё «обращение» к врагу. Пусть знает, с кем связался. Это в наших силах. #Скрининг #ЭтоСпасаетЖизни #сашагудков спасибо! @gudokgudok