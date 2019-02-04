Росстат зафиксировал рекордный рост экономики по итогам 2018 года

Российская экономика в 2018 году выросла на 2,3%, говорится в сообщении Росстата. Это рекордный рост за шесть лет, причем минэкономразвития и ЦБ ждали гораздо более скромных результатов. Но рассчитывать на наращивание темпов роста ВВП в 2019 году вряд ли приходится.

Такого роста экономики, о котором заявил Росстат (это первичная оценка, она может потом измениться), не было с 2012 года. Тогда ВВП вырос на 3,7%, после его рост начал замедляться. В 2013 году экономика росла на 1,8%, в 2014 году - уже только на 0,7%. В 2015 году ВВП упал на 2,5%, в 2016 и 2017 годах рос на 0,3 и 1,6% соответственно.

Больших сюрпризов от 2018 года экономические власти не ждали. Банк России прогнозировал рост ВВП в пределах 1,5-2%. В минэкономразвития сначала говорили о росте на 1,8%. Однако после недавнего выхода обновленной статистики Росстата, где ведомство неожиданно пересмотрело данные 2018 года по строительному сектору в сторону повышения, глава минэкономразвития Максим Орешкин улучшил оценку роста ВВП до 2%.

Из сообщения Росстата следует, что самые мощные темпы роста в 2018 году показали финансовая и страховая деятельность (6,3%) и деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%). Строительство, по данным Росстата, выросло на 4,7%, сектор добычи полезных ископаемых - на 3,8%. При этом на 2% просели сфера сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, а также деятельность домохозяйств как работодателей.

Несмотря на впечатляющие цифры роста, главная причина такой картины связана с пересчетом статистики и включением новых данных (как в случае со строительством), нежели с разворотом фундаментального тренда, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Экономика остается слабой: обрабатывающая промышленность замедляется, потребительский спрос стагнирует, жилищное строительство сокращается, перечисляет он. Указанный Росстатом рост ВВП преимущественно обеспечили высокие цены на нефть, введение в строй нового завода СПГ, всплеск кредитной активности населения в преддверии увеличения ставки НДС и прошедший чемпионат мира по футболу, считает Тихомиров.

Рост экономики в 2018 году дали в основном разовые факторы

Оснований для сохранения таких же темпов роста в 2019 году нет - потребление стагнирует, нового чемпионата не запланировано, а рассчитывать на внушительный рост цен на нефть не приходится, подчеркивает аналитик. По прогнозу Тихомирова, рост ВВП по итогам 2019 года замедлится до 1,5-1,7%.