Рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил в прошлом году 2,3 процента, посчитал Росстат. В рублях он составил 103,6 триллиона рублей.

Структура ВВП по источникам дохода такова: 45,7 процента - это оплата труда наемных работников и смешанные доходы людей. Еще почти столько же - 429 процента - валовая прибыль экономики страны. И 11,4 процента - это чистые налоги на производство и импорт.

Стоит отметить, что рост ВВП за 2018 год можно назвать рекордным за последние семь лет. В 2012 году он составлял 3,7 процента, но потом стал снижаться.

Так, в 2013 году его рост составлял уже 0,7 процента. В 2013 году - уже 1,8 процента, в 2014 году - 0,7 процента, в 2015 он вовсе понизился на 2.5 процента. В 2016 году рост составил 0,3 процента и в 2017 году - 1,6 процента.