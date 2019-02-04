В понедельник стало известно, что дело о хищении 600 миллионов рублей руководителями Пробизнесбанка дошло до суда.

Материалы дела с утвержденным Генпрокуратурой обвинительным заключением приняты к производству Замоскворецким районным судом столицы.

В надзорном ведомстве уточнили, что суть обвинения заключается в хищении крупных денежных сумм, которые были перечислены по фиктивному агентскому договору об оказании банку услуг на счета организаций, аффилированных с фигурантами дела.

А фигурантами дела являются бывшие топ-менеджеры финансово-кредитного учреждения, в том числе экс-президент банка Сергей Леонтьев и бывший председатель правления Александр Железняк.

По версии следствия, именно они создали организованную преступную группу с целью хищения денег банка. Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, этих двух фигурантов дела будут судить по части 5 статьи 33 и по части 4 статьи 160 УК РФ - за пособничество в хищении, совершенном путем присвоения, в особо крупном размере.

Следствие считает, что деньги были похищены в мае - июне 2015 года.

Банк был лишен права заниматься финансово-кредитной деятельностью. Отзыв лицензии у Пробизнесбанка Центробанк РФ объяснил высокорискованной политикой банка, связанной с размещением денег в низкокачественные активы. По данным регулятора, разница между обязательствами и активами банка на тот момент составляла не менее 67 миллиардов рублей в связи с наличием фиктивных активов. Известно, что суд ранее отказался принять обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество девяти ответчиков на сумму более 68,5 миллиарда рублей.

Несколько фигурантов по этому делу уже осуждены.