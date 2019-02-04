Самолет упал на жилой район в США

Небольшой самолет упал на жилой район в штате Калифорния. Инцидент произошел в городе Йорба-Линда.

Как сообщает телеканал ABC, двухмоторная Cessna 414 врезалась в два дома и взорвалась, после чего начался пожар. Огнем охвачены несколько зданий. В результате инцидента два человека погибли и столько же пострадали.

Отмечается, что самолет разбился недалеко от начальной школы.