Самолет упал на жилой район в США

Небольшой самолет упал на жилой район в штате Калифорния. Инцидент произошел в городе Йорба-Линда.
Как сообщает телеканал ABC, двухмоторная Cessna 414 врезалась в два дома и взорвалась, после чего начался пожар. Огнем охвачены несколько зданий. В результате инцидента два человека погибли и столько же пострадали.
Отмечается, что самолет разбился недалеко от начальной школы.
BREAKING: A plane has reportedly crashed into a neighborhood in Yorba Linda, California— Breaking911 (@Breaking911) 3 февраля 2019 г.
(Video via @JoshuaRNelson)pic.twitter.com/yy9TXYXiat