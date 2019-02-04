Сборная России вышла в финальную стадию Кубка Дэвиса, которая пройдет в Мадриде с 18 по 24 ноября. В квалификации Карен Хачанов и компания оказались сильнее Швейцарии - 3:1.

Карен Хачанов - первая ракетка России. Он занимает 11-е место в мировом рейтинге. Фото: Сергей Михеев

Россия входит в десятку лучших команд в истории Кубка Дэвиса. Но в последнее время ее результаты удручают. За предыдущие семь лет наши теннисисты лишь однажды играли в Мировой группе - в 2017 году. Впрочем, уже в первом круге мы не справились с Сербией. А затем еще и уступили Венгрии в плей-офф за право остаться в элите.

Есть ощущение, что сейчас таких провалов не будет. Причин тому несколько. Самая главная - сильный состав. Хачанова уже сейчас многие специалисты считают одним из лучших в мире. Прибавил Даниил Медведев, который на Открытом чемпионате Австралии добрался до 1/8 финала, где уступил первой ракетке мира Новаку Джоковичу. Наконец, есть Андрей Рублев, залечивший все болячки.

- Сейчас у нас очень сильное поколение. До финальной стадии Кубка Дэвиса далеко, но если в ноябре мы соберемся в том же составе, что и в матче со Швейцарией, можем рассчитывать на успех, - уверен Хачанов.

Следующий розыгрыш финальной стадии Кубка Дэвиса - первый за 119-летнюю историю турнира, который пройдет по новым правилам. Пожалуй, еще ни разу изменения формата проведения того или иного теннисного соревнования не вызывали столько вопросов. А порой и недовольства. Как среди игроков, так и болельщиков. Впрочем, обо всем по порядку.

О необходимости перемен в Кубке Дэвиса заговорили еще 5-6 лет назад. Никто не придал этому серьезного значения, а зря. Международная федерация тенниса (ITF) уже тогда начала вести переговоры с потенциальными спонсорами. В итоге ею стала компания, основателем и президентом которой является один из самых популярных футболистов мира защитник "Барселоны" Жерар Пике.

Он обещал вложить в ITF три миллиарда долларов за 25 лет - по 120 миллионов в год. Из них 20 миллионов планируется выделять на призовой фонд для спортсменов, а 25 - национальным федерациям на развитие тенниса. Казалось, какие в такой ситуации могут быть проблемы? Но, по информации СМИ, спонсоры не дали банковских гарантий на обещанные 120 миллионов инвестиций. Речь, оказывается, идет только о 41 миллионе. Почему сумма оказалась заниженной в три раза - никто из компании Пике так и не ответил.

Теперь, собственно, о самом теннисе. Точнее о новых правилах. Главное - сроки проведения финальной стадии Кубка Дэвиса сократились от четырех до одной недели. И разыгрывать трофей будут не 16, а 18 команд. Не будет домашних и выездных встреч: все они пройдут в одном городе. Осенью в Мадриде выступят 18 сборных: 12 победительниц квалификации (Россия, Австралия, Япония, Казахстан, Италия, Сербия, Канада, Голландия, Чили, Колумбия, Бельгия и Германия), полуфиналисты предыдущего розыгрыша турнира (Испания, Хорватия, США, Франция), и две команды, получившие особое приглашение (Великобритания и Аргентина).

Жеребьевка основного этапа состоится 14 февраля. Все сборные будут разбиты на шесть групп по три в каждой. Серия между ними будет включать два одиночных матча и один парный.

В этом году Кубок Дэвиса впервые за свою 119-летнюю историю поменял формат. Сроки проведения финальной стадии сократились до семи дней, а матчи турнира примет один город

Главная претензия к новому формату - сроки проведения финальной стадии. Она пройдет сразу после Итогового турнира в Лондоне. Фактически у игроков не будет времени на подготовку. Несмотря на обещания организаторов решить эту проблему, группа топ-теннисистов написала письмо в ITF, в котором сообщила об отказе участвовать в Кубке Дэвиса-2019. Фамилии спортсменов не называются, но речь идет о лидерах рейтинга. Один из них - четвертая ракетка мира Хуан Мартин дель Потро.

- Другой формат Кубка Дэвиса - это конец, - считает аргентинец. - Я в этом не буду участвовать.

Тем временем Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила обновленный рейтинг игроков. Лидерство в нем сохранил серб Новак Джокович. Что касается россиян, то Хачанов остался на 11-м месте, Медведев - на 16-м, а Рублев не попал в топ-100.

Среди наших девушек лучшей остается Дарья Касаткина. Она идет на 14-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Чуть улучшила свои позиции Мария Шарапова - она поднялась с 29-й строчки на 27-ю.