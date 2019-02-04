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04.02.2019 17:32
Рубрика: Экономика

Счетная палата нашла неэффективно используемые федеральные земли

Текст: Евгений Гайва

В России не вовлечено в хозяйственный оборот 63 процента федеральных земель площадью 618 миллионов гектаров, сообщили в Счетной палате (СП) по итогам проверки.

Фото: istock
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Данные проверки приведены на 1 января 2018 года. Всего в России в государственной и муниципальной собственности находится 92 процента всех земель. При этом 556 миллионов гектаров не разграничено, потому остается без собственника.

Cуществующая система сбора и обработки информации не обеспечивает достоверность сведений о земельных участках, отмечают в СП. "Представленные  Росимуществом и Росреестром данные за 2017 год расходятся", - отмечают в СП.

Федеральные земли сдаются в аренду без проведения конкурентных процедур, потому доходы от аренды земель недостаточны. "По итогам 2017 года в федеральный бюджет поступили 9,8 миллиарда рублей. При этом регионам земля приносит значительно больший доход - 24,8 миллиарда - хотя в их распоряжении меньшие объемы земель", - приводит слова аудитора Максима Рохмистрова пресс-служба контрольного ведомства.

Фото: Игорь Курашов
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В стране в целом отсутствует единая система определения размера арендной платы. В нескольких случаях СП выявила признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам России. При проведении сделок с землей оценщики могут сознательно занижать рыночную стоимости участков или арендную плату за них.

СП предлагает разработать стратегический документ, в котором будут определены целевые показатели оборота земельных участков. Неразграниченные земли стоит передать в собственность регионов.

Экономика Недвижимость Земля Госфонды и контрольные органы Счетная палата
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