Счетная палата нашла неэффективно используемые федеральные земли

В России не вовлечено в хозяйственный оборот 63 процента федеральных земель площадью 618 миллионов гектаров, сообщили в Счетной палате (СП) по итогам проверки.

Данные проверки приведены на 1 января 2018 года. Всего в России в государственной и муниципальной собственности находится 92 процента всех земель. При этом 556 миллионов гектаров не разграничено, потому остается без собственника.

Cуществующая система сбора и обработки информации не обеспечивает достоверность сведений о земельных участках, отмечают в СП. "Представленные Росимуществом и Росреестром данные за 2017 год расходятся", - отмечают в СП.

Федеральные земли сдаются в аренду без проведения конкурентных процедур, потому доходы от аренды земель недостаточны. "По итогам 2017 года в федеральный бюджет поступили 9,8 миллиарда рублей. При этом регионам земля приносит значительно больший доход - 24,8 миллиарда - хотя в их распоряжении меньшие объемы земель", - приводит слова аудитора Максима Рохмистрова пресс-служба контрольного ведомства.

В стране в целом отсутствует единая система определения размера арендной платы. В нескольких случаях СП выявила признаки коррупции и причинения ущерба имущественным интересам России. При проведении сделок с землей оценщики могут сознательно занижать рыночную стоимости участков или арендную плату за них.

СП предлагает разработать стратегический документ, в котором будут определены целевые показатели оборота земельных участков. Неразграниченные земли стоит передать в собственность регионов.