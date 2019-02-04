СМИ: Трамп объявит своих кандидатов на ряд постов в Пентагоне

В ближайшие несколько недель президент США Дональд Трамп объявит имена кандидатов на ряд ключевых должностей в командовании американскими вооруженными силами. Об этом в воскресенье на своем сайте сообщила газета The Wall Street Journal, ссылаясь на ряд источников.

По ее данным, глава Белого дома может выдвинуть генерала Джеймса Макконвилла кандидатом на пост начальника штаба Сухопутных войск США вместо генерала Марка Милли. Ранее Трамп заявлял, что хотел бы видеть Милли главой комитета начальников штабов американских вооруженных сил, которым пока руководит генерал Джозеф Данфорд.

Президент США также предложит кандидатуру адмирала Уильяма Морана на пост начальника штаба американских ВМС вместо адмирала Джона Ричардсон, пишет ТАСС. Кроме того, несколько кандидатур Трамп рассматривает на смену командующему корпусом морской пехоты генералу Роберту Неллеру. Известно также, что американский лидер выдвинет своих претендентов на пост глав командования специальных операций и центрального командования ВС США, а также главнокомандующего Объединенными ВС НАТО в Европе.

Для назначения новых кандидатов на эти должности в Пентагоне, необходимо сначала получить одобрение со стороны американских сенаторов. Не ожидается, что у них будут принципиальные возражения, отмечает The Wall Street Jou

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