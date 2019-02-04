СМИ: Встреча Трампа и Ким Чен Ына состоится в Дананге в конце февраля

Второй американо-северокорейский саммит состоится примерно через три недели на вьетнамском курорте Дананг. США и КНДР уже согласовывают технические детали предстоящей встречи. Об этом сообщили южнокорейские и японские СМИ со ссылкой на дипломатические источники, "хорошо осведомленные о саммите".

По информации сеульского собкора японской газеты "Асахи Симбун", который цитирует дипломатический источник, КНДР по соображениям безопасности сначала предлагала провести встречу Кима и Трампа в Пхеньяне или Пханмунчжоме, что было отвергнуто американской стороной. Вместо этого Вашингтон, который тоже первоначально хотел проводить встречу на своей территории - на Гавайях, предложил компромиссный вариант - "где-то в Азии", в радиусе беспосадочного перелета личного лайнера лидера КНДР.

Активное желание принять саммит изъявили две страны - Монголия и Вьетнам. В итоге из-за теплого климата, обилия хороших гостиниц и прочей инфраструктуры, которая необходима для подобного мероприятия, обе стороны решили, что Вьетнам лучше подходит для саммита. Северокорейцы первоначально предлагали встретиться в столице - Ханое, где есть посольство КНДР, но США настояли на курортном городе Дананг, отметив, что там проще обеспечить безопасность и остальные условия.

Как отмечает "Асахи Симбун", КНДР и на этот раз проявила гибкость, отметив, что для них важнее сама встреча, а не антураж и конкретное место, приняв в итоге Дананг. В настоящий момент США и КНДР ведут согласование окончательных деталей, а передовые группы либо вот-вот проведут, либо уже провели изучение площадки для встречи.

Телеканал NNN озвучил аналогичную информацию, отметив, что Соединенные Штаты и Северная Корея решили провести саммит именно в Дананге, а точное место, включая места для проживания и переговоров, будут определены в течение ближайшей недели. В качестве даты встречи был назван период "в районе 25 февраля". Учитывая расстояние, не исключено, что саммит продлится два-три дня, исходя из того, как пойдут переговоры.

Отметим, что в настоящий момент в Пханмунчжоме на межкорейской границе официальные представители США и КНДР ведут рабочие переговоры. Об их содержании ничего не сообщается, но высока вероятность, что на этих консультациях согласуются очень важные вещи, в частности, детали договоренностей, которые подпишут Дональд Трамп и Ким Чен Ын.