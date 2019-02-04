Смогут ли США организовать полную экономическую блокаду Венесуэлы?

Новости

В Смоленской области частично введен режим ЧС после ДТП с автобусом 19:51
Флорист рассказала, как выбрать правильный букет к празднику 18:05
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений 18:02
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу 17:50
В космическом центре Ирана произошел пожар: погибли ученые 17:47
В Чувашии на трассе опрокинулся автобус с десятью пассажирами 17:45
Пьяный житель Брянской области открыл стрельбу по домам 17:45
Трамп оставит войска США в Ираке, чтобы "присматривать" за Ираном 17:25
Анна Кузнецова о трагедии под Калугой: Снова потеряли детей 17:16
Семьи жертв ДТП под Калугой получат по миллиону рублей 17:12
Названы самые популярные направления для отдыха зимой в России 16:54
Водитель разбившегося автобуса дважды нарушал правила детских перевозок 16:46
В Италии осужденным разрешили общаться с родственниками по Skype 16:31
Минпросвещения обсудит с регионами безопасность детей на дорогах 16:27
Франция назвала условие признания Гуаидо президентом Венесуэлы 16:27
Назван необычный фактор, ускоряющий появление рака 16:07
В Германии на месте концлагеря хотели организовать музей колбасы 15:58
"Запорожцы" закончились. Автомобили ЗАЗ покинули авторынок 15:36
В Саратове маршрутка столкнулась со снегоуборочной машиной 15:14
Представитель Децла: Он никогда не жаловался на здоровье 15:11
Видео: В Китае устроили утренник для панд 15:05
Сборная России по теннису вышла в основной этап Кубка Дэвиса 14:52
Интронизацию главы новой церкви на Украине проигнорировали 14:51
Как выросли цены на автомобили в январе 14:45
Ковалев прокомментировал победу над Альваресом 14:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Почему гиперзвуковой "Авангард" неуязвим для любой ПРО
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
Что нужно знать о переходе с аналогового вещания на цифровое
04.02.2019 19:56
Рубрика: В мире

Не баррелем единым

Смогут ли США организовать полную экономическую блокаду Венесуэлы?
Текст: Александр Саможнев
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
США усиливают экономическое давление на Венесуэлу, чтобы дестабилизировать внутриполитическое положение в стране. Устоят ли венесуэльские власти против жестких ограничительных мер, рассказала "РГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.
Вооруженные силы Венесуэлы готовятся к учениям по приказу президента Николаса Мадуро (справа). Фото: REUTERS Вооруженные силы Венесуэлы готовятся к учениям по приказу президента Николаса Мадуро (справа). Фото: REUTERS
Вооруженные силы Венесуэлы готовятся к учениям по приказу президента Николаса Мадуро (справа). Фото: REUTERS

Сможет ли Венесуэла минимизировать потери от нефтяных санкций США продажей в Китай, Индию и другие страны?

Екатерина Новикова: Безусловно, Венесуэла будет пытаться это делать. Ежедневные поставки в Индию и Китай уже составляют около 550 тысяч баррелей, и конечно, венесуэльские компании планируют наращивание экспорта поставок нефти в другие страны помимо Китая, Индии и России. Тем не менее потери бюджета Венесуэлы от американских санкций будут значительными. Во-первых, стоит учесть, что добыча нефти в этой стране в 2018 году оказалась на самом низком уровне за последние почти 30 лет, что уже влияет на экономическое положение страны - доходов в казну становится все меньше и меньше. Во-вторых, экспорт нефти из Венесуэлы в США на сегодня составляет около 500 тысяч баррелей в сутки, что является существенным объемом для венесуэльского рынка. Тем не менее объективности ради нужно отметить, что страна за последние годы снизила объемы экспорта нефти на американский рынок.

В США полагают, что ущерб Венесуэлы от нефтяных санкций может составить порядка 11 миллиардов долларов в год. Согласны ли вы с этими выкладками?

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу

Екатерина Новикова: Американское правительство несколько преувеличивает масштаб потерь венесуэльского правительства от введенных санкций. Простой математический подсчет со средней ценой 60 долларов за баррель указывает на цифру в 9,5 миллиарда долларов. Но, конечно, это огромная сумма для любой экономики, а значит, ущерб для венесуэльской экономики будет в любом случае значительным.

Могут ли США организовать экономическую блокаду Венесуэлы наподобие кубинской?

Екатерина Новикова: С учетом взаимоотношений Венесуэлы с другими рынками, такими как российский, китайский, индийский, можно сделать вывод, что Соединенные Штаты при всем желании не смогут организовать полную экономическую блокаду. Более того, хитрость США заключается в том, что они не отказываются в полной мере от импорта венесуэльской нефти. Просто платить за поставляемую продукцию они будут на отдельный специальный счет, недоступный для нынешнего правительства Венесуэлы. Так что США, как обычно, в своем амплуа: оказывают давление на правительство страны для получения максимальной выгоды для собственного рынка. Точно такой же подход можно наблюдать в отношении Ирана, Евросоюза, Турции и даже Китая.

США постараются проигнорировать интересы России и Китая в Венесуэле

Что Венесуэла может противопоставить этим санкциям?

Екатерина Новикова: Для Венесуэлы логичным был бы шаг в сторону развития своих взаимоотношений с другими странами, которые фактически встали в оппозицию по отношению к рынкам США и ЕС. Положение у Мадуро тяжелое, и многое зависит от поддержки со стороны других стран-партнеров, например России. Кто выиграет, покажет время, но в любом случае сложившаяся ситуация укладывается в общую картину разделения стран в мире на два лагеря.

Будет ли Вашингтон учитывать мнение Москвы и Пекина, которые выступают против санкций и имеют в Венесуэле свои экономические интересы? Или локальный конфликт перерастет в международный?

Путин обсудил Венесуэлу и ДРСМД на Совбезе РФ

Екатерина Новикова: Конечно, США постараются проигнорировать интересы России и Китая в Венесуэле, если упомянутые страны не пойдут на конфронтацию и не выдвинут ультиматум. Например, Пекин может играть владением основным пакетом американских облигаций, то есть американского долга. Другой вопрос, будет ли Китай настолько вступаться за рынок Венесуэлы, ведь, безусловно, любая экономика отстаивает свои интересы в рамках международного разделения труда и смотрит на сложившуюся ситуацию прагматически. На мой взгляд, ситуация в любом случае уже сегодня вышла на международный уровень. Например, если экономическое положение в Венесуэле будет и дальше ухудшаться, то для России возникает риск недополучения 3 миллиардов долларов, которые были предоставлены правительству Мадуро российской стороной. Более того, возникает опасность нестабильной ситуации с ценами на нефть, и здесь уже будет сложно спрогнозировать последующий сценарий в связи с большим количеством игроков на рынке.

Горячие новости

Власти Венесуэлы продолжают плановую подготовку к крупнейшим в истории страны военным учениям, которые пройдут с 10 по 15 февраля. "Предстоящие учения станут самыми масштабными и самыми важными военными учениями, которые видела Венесуэла за 200 лет своей независимости", - объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на многотысячном митинге своих сторонников, посвященном 20-летию со дня инаугурации команданте Уго Чавеса.

В большей степени слова действующего главы республики были адресованы представителям народного ополчения, чье число, по словам Мадуро, уже вплотную приближается к двум миллионам. "Если хочешь мира - приготовься его защитить. Приходите в военкоматы и становитесь действующими военными! Я отдал соответствующий приказ руководству вооруженных сил! От 20 до 30 тысяч ополченцев вступят в Нацгвардию", - заверил собравшихся венесуэльский лидер.

В республике продолжается мобилизация всех родов войск. Предстоящие учения названы в честь двухсотлетия речи в Ангостуре освободителя Латинской Америки от испанского владычества Симона Боливара.

В мире Южная Америка Венесуэла В мире США Попытка госпереворота в Венесуэле
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Трамп не исключил американского военного вторжения в Венесуэлу
Российских моряков в Кабо-Верде оставили под стражей, но без обвинений
Кандидат в президенты Украины угрожает России бомбами
Эстония опять потребовала компенсацию за "советскую оккупацию"
Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийским войскам