Смогут ли США организовать полную экономическую блокаду Венесуэлы?

США усиливают экономическое давление на Венесуэлу, чтобы дестабилизировать внутриполитическое положение в стране. Устоят ли венесуэльские власти против жестких ограничительных мер, рассказала "РГ" доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Екатерина Новикова.

Сможет ли Венесуэла минимизировать потери от нефтяных санкций США продажей в Китай, Индию и другие страны?

Екатерина Новикова: Безусловно, Венесуэла будет пытаться это делать. Ежедневные поставки в Индию и Китай уже составляют около 550 тысяч баррелей, и конечно, венесуэльские компании планируют наращивание экспорта поставок нефти в другие страны помимо Китая, Индии и России. Тем не менее потери бюджета Венесуэлы от американских санкций будут значительными. Во-первых, стоит учесть, что добыча нефти в этой стране в 2018 году оказалась на самом низком уровне за последние почти 30 лет, что уже влияет на экономическое положение страны - доходов в казну становится все меньше и меньше. Во-вторых, экспорт нефти из Венесуэлы в США на сегодня составляет около 500 тысяч баррелей в сутки, что является существенным объемом для венесуэльского рынка. Тем не менее объективности ради нужно отметить, что страна за последние годы снизила объемы экспорта нефти на американский рынок.

В США полагают, что ущерб Венесуэлы от нефтяных санкций может составить порядка 11 миллиардов долларов в год. Согласны ли вы с этими выкладками?

Екатерина Новикова: Американское правительство несколько преувеличивает масштаб потерь венесуэльского правительства от введенных санкций. Простой математический подсчет со средней ценой 60 долларов за баррель указывает на цифру в 9,5 миллиарда долларов. Но, конечно, это огромная сумма для любой экономики, а значит, ущерб для венесуэльской экономики будет в любом случае значительным.

Могут ли США организовать экономическую блокаду Венесуэлы наподобие кубинской?

Екатерина Новикова: С учетом взаимоотношений Венесуэлы с другими рынками, такими как российский, китайский, индийский, можно сделать вывод, что Соединенные Штаты при всем желании не смогут организовать полную экономическую блокаду. Более того, хитрость США заключается в том, что они не отказываются в полной мере от импорта венесуэльской нефти. Просто платить за поставляемую продукцию они будут на отдельный специальный счет, недоступный для нынешнего правительства Венесуэлы. Так что США, как обычно, в своем амплуа: оказывают давление на правительство страны для получения максимальной выгоды для собственного рынка. Точно такой же подход можно наблюдать в отношении Ирана, Евросоюза, Турции и даже Китая.

США постараются проигнорировать интересы России и Китая в Венесуэле

Что Венесуэла может противопоставить этим санкциям?

Екатерина Новикова: Для Венесуэлы логичным был бы шаг в сторону развития своих взаимоотношений с другими странами, которые фактически встали в оппозицию по отношению к рынкам США и ЕС. Положение у Мадуро тяжелое, и многое зависит от поддержки со стороны других стран-партнеров, например России. Кто выиграет, покажет время, но в любом случае сложившаяся ситуация укладывается в общую картину разделения стран в мире на два лагеря.

Будет ли Вашингтон учитывать мнение Москвы и Пекина, которые выступают против санкций и имеют в Венесуэле свои экономические интересы? Или локальный конфликт перерастет в международный?

Екатерина Новикова: Конечно, США постараются проигнорировать интересы России и Китая в Венесуэле, если упомянутые страны не пойдут на конфронтацию и не выдвинут ультиматум. Например, Пекин может играть владением основным пакетом американских облигаций, то есть американского долга. Другой вопрос, будет ли Китай настолько вступаться за рынок Венесуэлы, ведь, безусловно, любая экономика отстаивает свои интересы в рамках международного разделения труда и смотрит на сложившуюся ситуацию прагматически. На мой взгляд, ситуация в любом случае уже сегодня вышла на международный уровень. Например, если экономическое положение в Венесуэле будет и дальше ухудшаться, то для России возникает риск недополучения 3 миллиардов долларов, которые были предоставлены правительству Мадуро российской стороной. Более того, возникает опасность нестабильной ситуации с ценами на нефть, и здесь уже будет сложно спрогнозировать последующий сценарий в связи с большим количеством игроков на рынке.

Горячие новости

Власти Венесуэлы продолжают плановую подготовку к крупнейшим в истории страны военным учениям, которые пройдут с 10 по 15 февраля. "Предстоящие учения станут самыми масштабными и самыми важными военными учениями, которые видела Венесуэла за 200 лет своей независимости", - объявил президент Венесуэлы Николас Мадуро на многотысячном митинге своих сторонников, посвященном 20-летию со дня инаугурации команданте Уго Чавеса.

В большей степени слова действующего главы республики были адресованы представителям народного ополчения, чье число, по словам Мадуро, уже вплотную приближается к двум миллионам. "Если хочешь мира - приготовься его защитить. Приходите в военкоматы и становитесь действующими военными! Я отдал соответствующий приказ руководству вооруженных сил! От 20 до 30 тысяч ополченцев вступят в Нацгвардию", - заверил собравшихся венесуэльский лидер.

В республике продолжается мобилизация всех родов войск. Предстоящие учения названы в честь двухсотлетия речи в Ангостуре освободителя Латинской Америки от испанского владычества Симона Боливара.