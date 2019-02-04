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04.02.2019 13:12
Рубрика: В мире

Стало известно имя нового президента Сальвадора

Текст: Сергей Новиков

После подсчета более 95% голосов бывший столичный мэр Найиб Букеле побеждает в первом туре президентских выборов, прошедших накануне в Сальвадоре. По информации местного избиркома, за Букеле проголосовали более 53% избирателей - больше, чем за двоих его ближайших преследователей вместе взятых.

Победа 37-летнего Букеле, этнического палестинца, стала знаковой. Во-первых, он - самый молодой президент в новейшей истории Сальвадора. А во-вторых, ему удалось положить конец монополии двух ведущих партий страны - Националистического республиканского альянса (АРЕНА) и "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти" (ФНОФМ), которые на протяжении последних трех десятилетий попеременно находились у власти.

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Интересен и путь Букеле к президентству. Он начинал свою политическую карьеру под знаменами ФНОФМ, которая раньше была объединением повстанцев, ориентированных на СССР, а после завершения гражданской войны в 1992 году превратилась в крупную левую партию. С этой партией Букеле и выиграл выборы мэра столицы Сан-Сальвадора, которую он возглавлял с 2015 по 2018 годы. На посту градоначальника он зарекомендовал себя как эффективный менеджер. Но вот отношения с однопартийцами у Букеле не сложились - в партии не рассматривали молодого мэра в качестве будущего кандидата в президенты. Букеле это ничуть не смутило - он покинул ряды ФНОФМ и вошел в партию Большой альянс за национальное единство (сокращенно - ГАНА, что на испанском означает "победи").

Свою предвыборную кампанию Букеле построил на обещаниях вести непримиримую войну с коррупцией, которая стала настоящей проблемой Сальвадора. Страну постоянно раздирают коррупционные скандалы. Например, из предыдущих шести президентов, в коррупции были обвинены трое - Франциско Флорес умер, не дождавшись суда, Антонио Сака был осужден за отмывание денег и растрату госсредств, Маурисио Фунес сбежал из страны и объявлен в международный розыск. Последовательная и жесткая критика коррупционеров позволила молодому президенту снискать имидж идеалиста, восставшего против системы.

Обещает Букеле и масштабные инфраструктурные проекты - строительство нового аэропорта и запуск железнодорожного сообщения. Правда, об источниках финансирования пока ничего не известно.

Учитывая расклад политических сил в Сальвадоре, Букеле ждут непростые времена. Местный парламент - Законодательная ассамблея - подконтрольна ФНОФМ и АРЕНА, что сулит президенту проблемы с проведением законотворческих инициатив, а новые парламентские выборы, когда состав парламента может обновиться, состоятся лишь в 2021 году.

В мире Северная и Центральная Америка Эль-Сальвадор
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