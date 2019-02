Стало известно, на каких гаджетах будет работать iOS 13

Мобильные устройства, выпущенные до 2016 года включительно, не смогут обновиться до iOS 13. Об этом сообщил портал Phonearena.

В список гаджетов, которые, скорее всего, останутся работать на старой операционной системе, вошли iPhone 5s, iPhone SE , iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s и iPhone 6s Plus. А вот iPhone 7, iPhone 7 Plus и модели, выпущенные позже, обновить будет можно.

Что касается планшетов, то загрузить iOS 13 не получится на iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Air и iPad Air 2.

Новая версия мобильной операционной системы от Apple будет представлена на конференции разработчиков WWDC в июне. Предполагается, что в iOS 13 будет несколько долгожданных новшеств: темная тема, обновленный CarPlay и рабочий стол.