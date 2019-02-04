Старые версии Skype оставили без связи. Это сотни миллионов компьютеров

Корпорация Microsoft официально прекратила поддержку седьмой версии Skype, известной также как Skype Classic. Всем пользователям, которые сидят в версии приложения 7.4, предложено отказаться от дальнейшего использования сервиса, или обновить программу до восьмой версии.

Сами пользователи до самого последнего момента не спешили обновляться. По мнению многих из них, новые версии Skype лишены многих достоинств "семерки" - таких, например, как режим Split View, позволяющий держать на рабочем столе сразу несколько открытых диалогов.

"В следующий раз, когда вы выйдете из Skype или перезагрузите компьютер, вам нужно будет обновить Skype, чтобы продолжить им пользоваться", - говорится в сообщении, которое программа демонстрирует пользователям.

Таким образом Microsoft подталкивает пользователей не только к переходу на новую версию Skype, но и к обновлению Windows до десятой версии, полагают специалисты. Так, в версии Skype 8 для Windows 10 есть режим Split View. Напомним, что отключение старых версий Skype планировалось осуществить еще в ноябре.

Как уточняет MS Power User, седьмой версией мессенджера пользуются "сотни миллионов человек".