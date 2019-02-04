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04.02.2019 22:56
Рубрика: Экономика

Кому литр не по карману

Стоимость бензина в России одна из самых низких в Европе
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Столичный выпуск № 24(7782)
Бензин в России остается одним из самых дешевых в Европе. Тем не менее на свою зарплату россияне могут купить гораздо меньше топлива, чем жители европейских стран.

Специалисты РИА Рейтинг изучили цены на топливо и их соотношение со средним размером зарплат в 33 странах Европы. Самый дешевый бензин продается в Казахстане: литр Аи-95 там стоит 30,9 российского рубля. На втором месте Россия - 45 рублей, на третьем месте Белоруссия - 46,9 рубля. Украина на четвертом месте с большим отрывом - 72,1 рубля.

Фото: iStock
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Самый дорогой бензин в Нидерландах - 117,7 рубля за литр. Чуть дешевле топливо обходится жителям Норвегии, Дании, Италии и Греции. В этих странах литр Аи-95 обойдется примерно в 112-116 рублей за литр.

Несмотря на относительную дешевизну топлива, жители стран СНГ могут себе позволить купить на свою зарплату гораздо меньше бензина, чем их соседи в странах Западной Европы. Так, на первом месте по количеству бензина, которое может приобрести гражданин на среднюю зарплату, находится Люксембург - более трех тысяч литров Аи-95. Второе место заняла Норвегия с 2,3 тысячи литров. Далее следуют Австрия, Великобритания, Швеция и Дания. Их жители могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 1,9 тысячи литров.

Россия занимает 20-е место в Европе по количеству топлива, которое можно приобрести на среднюю зарплату - 825,8 литра.

Экономика Транспорт Бензин Цены на бензин
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