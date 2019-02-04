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03.02.2019 19:08
Рубрика: Экономика

Концы в воду

Страны Европы создали механизм расчетов с Ираном в обход доллара
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 23(7781)
Европа сделала первый шаг к созданию защищенного от санкций США канала расчетов с Ираном. Цель - оградить европейские компании от рисков и сохранить ядерную сделку, из которой Вашингтон вышел в прошлом году.

Великобритания, Германия и Франция (участники ядерной сделки от ЕС) создали проектную компанию (SPV) INSTEX SAS (Instrument in Support of Trade Exchanges - Инструмент в поддержку торговых обменов), чтобы "облегчить легальную торговлю" с Ираном, заявили главы МИД трех стран. Разместить ее в своей юрисдикции решилась Франция - SPV зарегистрирована в Париже. Зеркальную компанию должен создать Иран.

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О том, что Евросоюз создаст посредника для расчетов с Ираном, глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила еще в сентябре. Однако реализовать эту идею в полной мере не удалось. Главы МИД Е3 заявили, что INSTEX - лишь первый шаг и что механизм открыт для других стран, имеющих коммерческие интересы в Иране.

Подобная SPV позволит сохранить минимальный уровень торговли стран Евротройки с Ираном, отмечает ведущий научный сотрудник РАНХиГС Александр Пахомов. Характерно, что в заявлении глав МИД выделяются только те гуманитарные сектора (лекарства, медицинские приборы и сельхозтовары), которые представляют интерес для экспорта Е3. Такое сотрудничество прямо не подпадает под санкции США (они прежде всего направлены против поставок нефти), однако функции INSTEX могут расширяться , ее создание - яркий политический жест.
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В торговле ЕС с Ираном это не новый механизм. Так, в 2000-х годах, Иран создавал подобные SPV в ряде стран ЕС, однако под влиянием постоянного ужесточения многосторонних санкций все равно был вынужден пойти на ядерную сделку 2015 года.

"Пока неясно, насколько эффективным может быть механизм, предложенный европейскими странами, он сформулирован очень аккуратно и расплывчато, с массой оговорок и отсылок к международным договоренностям, - говорит Пахомов. - В любом случае появление такого посредника снижает эффективность сделок с Ираном, а нарушение санкций США - это большой риск".

Так, в ноябре ФРС США сообщила о штрафах для французского банка Societe Generale на 1,34 млрд долларов за нарушения режима американских санкций в отношении Кубы, Ирана и Судана. Учитывая этот опыт, специальными инструментами торговли с Ираном воспользуются, вероятно, только мелкие и средние компании, не имеющие интересов в США.

Экономика Финансы Ядерная программа Ирана Санкции против Ирана
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