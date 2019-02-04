Температура опустится на 18 градусов ниже нормы

Как отмечают в Гидрометцентре, причиной установления аномально холодной погоды на значительной территории Сибири и Урала стало проникновение тропосферного холода (из нижнего слоя атмосферы) в сочетании со свойственным сезону выхолаживанием континента в условиях антициклона.

Зато по-весеннему теплая погода с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя продержится в центре европейской территории России еще пару дней, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Среднесуточная температура будет около нуля. Днем возможно повышение температуры до плюс 3-4 градусов. А с шестого февраля, после прохождения холодного атмосферного фронта, значительно похолодает, седьмого и восьмого февраля ночью до минус 11 градусов, днем до минус 2-7 градусов. К следующим выходным, правда, снова потеплеет.

Столичный регион окажется во власти холодного скандинавского циклона также к середине недели. В ночь на среду, шестого февраля, холодный фронт скандинавского циклона понизит столбики термометров до минус 8-10 градусов. Впрочем, днем в среду потеплеет до минус 2-4 градусов. Еще одна холодная ночь, по предварительным расчетам, ждет жителей столичного региона в пятницу. Температура может упасть до -12 градусов. Днем в пятницу возможна снова оттепель до плюс одного градуса. В субботу - до плюс двух. Сильных осадков в течение недели в Москве и Подмосковье не ожидается, но из-за перепада температур на дорогах и тротуарах скользко.

Такая погода выше нормы для этого времени года на 4-5 градусов, отметила Людмила Паршина. При этом в начале недели температура была на 10 градусов выше нормы. "Потепление в конце января - начале февраля не редкость для средней полосы России, - отмечает синоптик. - Обычно оно продолжается несколько дней, затем снова подмораживает".

С морозной погоды начнется неделя на востоке Архангельской области и в Коми. Днем там до -24 градусов, а ночью до -30 градусов. Сильные холода простоят не более одного-двух дней, затем начнется повышение температуры, и пойдет снег. Похолодает и на севере Поволжья. Во вторник похолодание продолжится: ночью - минус 19-24 градуса, днем - минус 9-14 градусов. Но во второй половине недели там начнется резкое потепление.

На юге европейской территории - в Ростовской, Волгоградской областях - не слишком тепло. По ночам - минус 1-6 градусов, а днем до плюс двух. В Краснодарском крае днем до плюс девяти градусов, в средине недели до плюс 11-ти. Ночью - около нуля. На Черноморском побережье в середине недели может потеплеть до плюс 17 градусов. Практически весна уже и в Крыму. Там примерно такие же температуры, как и на побережье Краснодарского края. А в лесах уже вовсю цветут подснежники.

Тем временем, Сибирь и Урал продолжает сковывать аномальный холод. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе среднесуточная температура ниже нормы на 15 градусов. Даже днем там до -45-ти и ниже. Ночью до 51 и ниже градусов. На юге Тюменской области ниже нормы на 10 градусов. Ночью - минус 44, днем - минус 29-34 градуса.

Сильные морозы в Иркутской области: ночью минус 40-45, местами до -53 градусов. В Эвенкии по ночам столбики термометров опускаются вообще до -55 градусов. На севере Красноярского края ночью до -50. В Красноярске среднесуточная температура на 12-18 градусов ниже нормы. Днем там до -27 градусов, а по ночам за минус 30. В Омской области до - 42 градусов. Температура будет на 10 и более градусов ниже климатических значений.

В Алтайском крае 4-8 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой на семь и более градусов ниже нормы (минимальная температура -35 градусов и ниже), местами сильный мороз до -40.