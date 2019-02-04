Украденный из аэропорта "Хитроу" ястреб-охранник вырвался от похитителей

Лондонская полиция разбирается в детективной истории, главным героем которой стал шестилетний ястреб по кличке Майло, известный тем, что охранял территорию международного аэропорта "Хитроу" от присутствия других птиц, представляющих угрозу авиасообщению. Вначале газета The Sun сообщила о том, что в конце прошлой недели некие злоумышленники с непонятной целью выкрали птицу и увезли ее в неизвестном направлении. Пока все силы были брошены на ее поиски, отважный Майло сумел развязать веревку, которой его связали похитители, и вырваться из плена.

Сегодня стало известно, что ястреб счастливо воссоединился со своей хозяйкой - 34-летней Лайлой Беннет из Уэльса. Но счастливому финалу предшествовали поистине драматичные события. Девушка пришла в отчаяние, обнаружив, что преступники разбили стекло ее автофургона, где сидел Майло, пока она отлучалась по делам. Зачем это могло кому-то понадобиться, не ясно.

Следователи не исключают, что редкую птицу, принадлежащую к виду пустынных канюков (их еще называют "ястребами Харриса" в честь британского орнитолога) хотели продать. Мисс Беннет особенно переживала из-за того, что Майло не привык брать еду с чужих рук и попросту мог умереть от голода. Камеры видеонаблюдения зафиксировали трех мужчин, уносивших ястреба, который отчаянно хлопал крыльями.

Съемку немедленно передали полиции, но шансы спасти Майло таяли с каждым часом. Однако ястреб спас себя сам - развязал клювом узлы веревки и улетел на волю! Его обнаружила в своем саду за западе Лондона (это в трех километрах от аэропорта) одна из читательниц The Sun и немедленно позвонила в редакцию. Чтобы Майло не улетел снова, его пришлось накрыть коробкой. Приехав за пернатым другом, Лайла обнаружила его живым и здоровым. Правда, птица действительно несколько дней ничего не ела, а еще лишилась нескольких перьев.

"Майло - самый настоящий эксперт в развязывании узлов, - с гордостью рассказала хозяйка. - Когда он остается один дома, то часто развлекается тем, что освобождает себя от веревки и просто так сидит - мне кажется, это доставляет ему удовольствие. А похитители этого не знали". Она признает, что "все могло закончиться гораздо хуже". Ну а бесстрашный и умный Майло снова вернется к охране территории "Хитроу".