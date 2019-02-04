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Рубрика: Общество

Ушел из жизни композитор Вячеслав Овчинников

Текст: Мария Воронова
Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС
Фото: Савостьянов Владимир/Фотохроника ТАСС

Дирижер и композитор Вячеслав Овчинников скончался в возрасте 82 лет. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Вячеслав Овчинников родился 29 мая 1936 года. Он окончил Музыкальное училище имени П. И. Чайковского и МГК имени П. И. Чайковского, где обучался у Семена Богатырева, в аспирантуре - у Тихона Хренникова, а мастерству дирижирования учился у Лео Гинзбурга.

Овчинников - автор четырех симфоний, опер "Маскарад" и "На заре туманной юности", балетов "Суламифь", "Война и мир" и "Песнь Песней". Кроме того, композитор сочинял музыку к фильмам, среди них - "Андрей Рублев" Андрея Тарковского, "Долгая счастливая жизнь" Геннадия Шпаликова, "Земля", "Звенигора" и "Арсенал" Александра Довженко, "Они сражались за Родину" Сергея Бондарчука.

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