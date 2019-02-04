В Астане пятеро детей погибли при пожаре в частном доме

В Астане в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник.

По данным официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь стал причиной обрушения кровли, пишет ТАСС.

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание через 50 минут. В сгоревшем доме были обнаружены тела детей 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Уточняется, что в момент трагедии родители были на работе.