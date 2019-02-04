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Рубрика: В мире

В Астане пятеро детей погибли при пожаре в частном доме

В Астане в результате пожара в частном жилом доме погибли пятеро детей. Инцидент произошел в ночь на понедельник.

Два человека погибли в пожаре в частном доме во Владивостоке

По данным официального представителя Комитета по ЧС МВД Казахстана Нурсултана Нурахметова, площадь возгорания составила 30 квадратных метров. Огонь стал причиной обрушения кровли, пишет ТАСС.

Пожарные подразделения ликвидировали возгорание через 50 минут. В сгоревшем доме были обнаружены тела детей 2006, 2008, 2013, 2015 и 2018 годов рождения. Уточняется, что в момент трагедии родители были на работе.

В мире экс-СССР Казахстан
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