В Думе инициировали проверку дискриминации фармпроизводителей РФ

В Госдуме попросили Роспатент проверить информацию на тему ущемления прав российских фармацевтических компаний и лишения патента российских лекарств в интересах иностранных конкурентов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил проверить сведения на тему предпочтения зарубежных лекарств в ущерб отечественным аналогам. Как пояснил первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, речь о ситуации, когда отечественный лекарственный препарат, на разработку которого были затрачены деньги из федерального бюджета, получил патент, а потом по жалобе некоей организации был лишен этого документа.

Запрос в Роспатент во исполнение поручения отправил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Депутат назвал недопустимой указанную ситуацию, при которой зарубежные аналоги лекарств получают преимущества.

На рынке должны быть представлены качественные и доступные препараты всех возможных производителей, убежден глава комитета. Он привел в пример препараты для лечения онкологических больных, стоимость которых достигает сотен тысяч рублей.

- Если хотя бы один из фактов нарушения законодательства об обороте лекарств подтвердится, то материалы будут переданы в Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу для рассмотрения в пределах компетенции, - подчеркнул Пискарев.

Он напомнил, что глава государства поставил задачу скорейшего импортозамещения, в том числе на рынке лекарств.