В "Единой России" предложили усилить контроль за эксплуатацией газа

Нужно упростить доступ в квартиры для проверяющих структур и усилить ответственность собственников, нарушающих правила эксплуатации газового оборудования. С такими предложениями выступили участники заседаниия дискуссионной площадки "Единой России" "Благополучный человек".

Глава Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный отметил, что главный ответственный за безопасность газа в быту - владелец квартиры. "Заключать или не заключать договор (на обслуживание газового оборудования. - Прим. "РГ") - это решение собственника газового оборудования. Если не заключил - наказания нет, в квартиру не пустил - тоже", - обозначил депутат проблему. Необходимо, чтобы спецорганизации обслуживали газовое оборудование в обязательном порядке, предложил он. Замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров сообщил, что причина 66% газовых происшествий в жилых домах - то, что в квартирах нет тяги. Он привел в пример трагедию в Магнитогорске (в части квартир были замурованы вентиляционные шахты). Егоров также предложил досудебное рассмотрение доступа в квартиры для проверки газового оборудования и вентиляционных шахт. "Это позволит попадать в неблагоприятные квартиры", - сказал он. А координатор партпроекта "Школа грамотного потребителя" Александр Козлов предложил ужесточить требования к сроку службы газовых плит и колонок.