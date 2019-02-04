В ЕС могут запретить мед из рододендрона

Европейская комиссия рассматривает вопрос о запрете на территории ЕС меда из рододендрона из-за содержания в нем андромедотоксина.

Это вещество, содержащееся в нектаре, собираемом с цветов пчелами, вызывает повышенное потоотделение, рвоту, слабость в конечностях, ухудшение зрения, головокружение, спутанность сознания и даже галлюцинации. Может оно привести и к остановке сердца. Как отмечает газета El Pais, пока на территории ЕС случаев отравления не было зарегистрировано, но Брюссель намерен принять превентивные меры.

Согласно статистике, европейские страны производят ежегодно порядка 250 тысяч тонн меда, но это количество не покрывает потребности населения, поэтому десятки тысяч тонн завозятся из других регионов (в 2016 году - 200 тысяч тонн). Среди этих поставок и попадается токсичный мед. По данным Национального института токсикологии Испании, с наибольшей вероятностью загрязненной андромедотоксином будет продукция из Японии, Бразилии, США и Непала. В связи с этим Еврокомиссия обратилась к национальным властям стран-членов ЕС с предложением проверить, распространяется ли на их территории "безумный мед" и в каких количествах.

Опасность меда из рододендрона известна с древних времен. Еще в 401 году до нашей эры греческий полководец Ксенофонт писал, как употребление этого продукта сказалось на солдатах, возвращавшихся из похода в Малую Азию. По его словам, он вызывал опьянение, безумие и потерю сознания. Тогда пострадало 10 тысяч солдат.

Чаще всего случаи отравлению фиксируются к юго-востоку от Черного моря, где мед часто используется в качестве альтернативы лекарствам.