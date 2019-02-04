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04.02.2019 14:26
Рубрика: В мире

В ЕС могут запретить мед из рододендрона

Текст: Юрий Когалов

Европейская комиссия рассматривает вопрос о запрете на территории ЕС меда из рододендрона из-за содержания в нем андромедотоксина.

Это вещество, содержащееся в нектаре, собираемом с цветов пчелами, вызывает повышенное потоотделение, рвоту, слабость в конечностях, ухудшение зрения, головокружение, спутанность сознания и даже галлюцинации. Может оно привести и к остановке сердца. Как отмечает газета El Pais, пока на территории ЕС случаев отравления не было зарегистрировано, но Брюссель намерен принять превентивные меры.

Фото: iStock
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Согласно статистике, европейские страны производят ежегодно порядка 250 тысяч тонн меда, но это количество не покрывает потребности населения, поэтому десятки тысяч тонн завозятся из других регионов (в 2016 году - 200 тысяч тонн). Среди этих поставок и попадается токсичный мед. По данным Национального института токсикологии Испании, с наибольшей вероятностью загрязненной андромедотоксином будет продукция из Японии, Бразилии, США и Непала. В связи с этим Еврокомиссия обратилась к национальным властям стран-членов ЕС с предложением проверить, распространяется ли на их территории "безумный мед" и в каких количествах.

Опасность меда из рододендрона известна с древних времен. Еще в 401 году до нашей эры греческий полководец Ксенофонт писал, как употребление этого продукта сказалось на солдатах, возвращавшихся из похода в Малую Азию. По его словам, он вызывал опьянение, безумие и потерю сознания. Тогда пострадало 10 тысяч солдат.

Чаще всего случаи отравлению фиксируются к юго-востоку от Черного моря, где мед часто используется в качестве альтернативы лекарствам.

В мире Европа Испания Международные организации Европейский союз
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