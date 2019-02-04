В Кремле осудили попытки вмешательства в дела Венесуэлы

Попытки легитимизировать узурпацию власти в Венесуэле со стороны других стран в Кремле назвали вмешательством во внутренние дела республики. Венесуэльцы должны самостоятельно справиться с кризисом.

На вопрос, в каком случае Россия может признать лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал журналистам: "Любое решение внутриполитического кризиса Венесуэлы возможно только самими венесуэльцами".

"Навязывание каких-то решений или попытка легитимизировать попытку узурпацию власти, с нашей точки зрения, - и прямое, и косвенное вмешательством во внутренние дела Венесуэлы", - заявил Песков.

"Это никоим образом не способствует мирному, эффективному и жизнеспособному урегулированию того кризиса, который переживают венесуэльцы, которые, по нашему убеждению, должны пережить кризис самостоятельно", - заключил представитель Кремля.